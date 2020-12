Voting des Tages : Corona zum Trotz: Gehen Sie derzeit zum Friseur?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

01. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Der Umsatzeinbruch in der Corona-Krise hat Deutschlands größte Friseurkette Klier in die Insolvenz gedrückt. Das Amtsgericht am Firmenhauptsitz Wolfsburg eröffnete am Dienstag ein entsprechendes Verfahren, um die Forderungen der Gläubiger zu prüfen.

Wir fragen daher heute:

Corona zum Trotz: Gehen Sie derzeit zum Friseur? Ja, damit habe ich kein Problem. Ja, aber nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Nein, darauf verzichte ich vorerst. zum Ergebnis

