Voting des Tages : Corona: Ziehen Ihre Kinder zu Halloween oder zum Martinstag durch die Straßen?

27. Oktober 2020, 18:00 Uhr

„Süßes, sonst gibt's Saures!“ - das bei Kindern beliebte Um-die-Häuser-Ziehen an Halloween wird von vielen Experten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr kritisch gesehen. Um die Kinder trotzdem nicht zu enttäuschen, suchen Eltern nach Alternativen. „Die ganz klare Empfehlung ist, den Brauch in diesem Jahr ausfallen zu lassen“, sagt Jakob Maske, Berliner Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte. Der ursprünglich US-amerikanische Brauch ist inzwischen auch in Deutschland weit verbreitet.

Wir fragen daher heute:

Corona: Ziehen Ihre Kinder zu Halloween oder zum Martinstag durch die Straßen? Ja, das ist trotz Corona kein Problem. Nein, das lassen wir in diesem Jahr ausfallen. Ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen. zum Ergebnis

