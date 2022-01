Voting des Tages : Corona-Zahlen in SH explodieren: Hätte das Land früher schärfere Regeln erlassen müssen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

04. Januar 2022, 18:00 Uhr

Die SPD hat ihre Kritik an der Corona-Politik der Landesregierung in Schleswig-Holstein bekräftigt. Das nördlichste Bundesland erreiche bei der Sieben-Tage-Inzidenz immer neue Höchststände, sagte die SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli am Dienstag. Das sei Folge nachlässiger Politik der Regierung um Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) vor Weihnachten.

Wir fragen daher heute:

Corona-Zahlen in SH explodieren: Hätte das Land früher schärfere Regeln erlassen müssen? Ja, die Einschränkungen hätte vor Weihnachten kommen müssen. Nein, zum damaligen Zeitpunkt war das nicht notwendig. zum Ergebnis

