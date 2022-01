Kreis Pinneberg : Corona-Zahlen am Sonntag: 100 neue Fälle – Inzidenz sinkt auf 1000

Neue Fälle, Sieben-Tage-Wert, Genesene: Hier fasst shz.de die Lage im Kreis Pinneberg tagesaktuell zusammen.

Bitte aktivieren Sie die externen Inhalte, um die Grafik anzeigen zu lassen. Corona-Überblick Kreis Pinneberg Bitte beachten Sie: Der Kreis Pinneberg teilt seit Mitte Juni samstags und sonntags vorerst keine eigenen Corona-Zahlen mehr mit. Aus diesem Grund wird die Redaktion von shz.de die Grafik für den Kreis Pinneberg jeweils nur von montags bis freitags aktualisieren. Auch an Feiertagen wie Weihnachten und Silvester teilt der Kreis keine eigenen Corona-Zahlen mit. Und: Der Inzidenzwert für den Kreis Pinneberg wird täglich von der Landesmeldestelle und anschließend dem RKI veröffentlicht. Die Redaktion greift seit dem 15. April auf diese Zahl zurück, die jeweils abends zwischen 18 und 21 Uhr bekanntgegeben wird. Die Zahlen des Kreises erscheinen aber bereits vor 18 Uhr. Wir halten die Grafik auf dem aktuellsten Stand und tragen den fehlenden Inzidenzwert – im Regelfall bis 21 Uhr – nach. Mehr dazu lesen Sie hier. Wie sich die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg und in anderen Kreisen Deutschlands innerhalb der vergangenen sieben Tage verändert hat, können Sie in dieser Grafik sehen: Inzidenz-Veränderungen GER Auch interessant: Hier können Sie sich im Dezember im Kreis Pinneberg gegen Corona impfen lassen

