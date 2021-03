Voting des Tages : Corona: Wie sollen Bund und Länder mit der Hotellerie und Gastronomie in SH verfahren?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

22. März 2021, 18:00 Uhr

Mit großer Enttäuschung verfolgt das Gastgewerbe in Schleswig-Holstein die Corona-Politik von Bund und Ländern. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) kritisierte am Montag (22. März), dass in den Plänen der Küstenländer für „kontaktarmen Osterurlaub“ Hotellerie und Gastronomie keine Rolle spielen, sondern nur sogenannte Selbstversorger wie Ferienwohnungen. "Das ist natürlich wieder ein Schlag ins Gesicht der Branche, deren Hygienekonzepte in den letzten Monaten rauf und runter gelobt wurden. Trotzdem werden wir im Abseits gelassen", sagte Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer Dehoga.

Wir fragen daher heute:

Corona: Wie sollen Bund und Länder mit der Hotellerie und Gastronomie in SH verfahren? Hotels und Gastronomen sollten grundsätzlich mit Hygienekonzepten wieder öffnen dürfen. Bis auf die Außengastronomie sollten die anderen Bereiche geschlossen bleiben. Das Gastgewerbe sollte vorerst weiter nicht öffnen dürfen. zum Ergebnis

