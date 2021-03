Voting des Tages : Corona: Wechselunterricht im Kreis Pinneberg bleibt und wird auf 5. und 6. Klassen ausgeweitet – richtig so?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

01. März 2021, 18:00 Uhr

In weiten Teilen Schleswig-Holsteins können die Kinder und Jugendlichen aus den 5. und 6. Klassen vom nächsten Montag an wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen gehen. Wie Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Montag mitteilte, betrifft dies die Landeshauptstadt Kiel, Neumünster, Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg, Segeberg, Stormarn, Ostholstein, Plön und Rendsburg-Eckernförde. Dies sind jene Kreise und kreisfreien Städte, in denen in dieser Woche bereits die Grundschüler im Präsenzunterricht sind. Wo die Grundschüler derzeit Wechselunterricht haben, starten die Jahrgänge 5 und 6 ebenfalls in den Wechselunterricht. Dies betrifft den Kreis Pinneberg.

Wir fragen daher heute:

Corona: Wechselunterricht im Kreis Pinneberg bleibt und wird auf 5. und 6. Klassen ausgeweitet – richtig so? Ja, das ist die richtige Entscheidung. Nein, die Schulen sollten zum Präsenzunterricht zurückkehren dürfen. Nein, es sollte weiter nur auf Distanz gelernt werden. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.