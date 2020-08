Voting des Tages : Corona und Sommerwetter: Fahren Sie während der Hitzewelle in einen Badeort an Nord- oder Ostsee?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

06. August 2020, 18:00 Uhr

Sonne, Strand und Meer: Der Sommer ist da und das ruft nach Abkühlung. Ein Ausflug an Badeorte ist da verlockend. Doch in Anbetracht der wieder steigenden Zahlen der Corona-Infektionen ist es ein heikles Unterfangen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) appellierte an die Tagestouristen vor dem anstehenden Sommerwochenende mit hohen Temperaturen, nicht alle an die beliebtesten Strände in Schleswig-Holstein zu fahren. An den Stränden werden wieder große Menschenmassen erwartet. Dies gelte es zu vermeiden. Wenn schon Ausflüge geplant seien, rät er zu Touren ins Binnenland.

Wir möchten daher heute von Ihnen wissen:

Corona und Sommerwetter: Fahren Sie während der Hitzewelle in einen Badeort an Nord- und Ostsee? Ja, ich lasse mich vom erwarteten Besucheransturm nicht abschrecken. Das entscheide ich spontan. Nein, wegen Corona meide ich die Badeorte. zum Ergebnis

