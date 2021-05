Voting des Tages : Corona und Kreuzfahrten: Würden Sie derzeit Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

21. Mai 2021, 18:00 Uhr

Am Pfingstwochenende startet die krisengeschüttelte Kreuzfahrtbranche in Kiel die Saison in Deutschland. Den Anfang macht am Samstagabend (22. Mai) die „Aidasol“ der Carnival-Tochter Aida Cruises; das Schiff wird von der schleswig-holsteinischen Hauptstadt zu einer Kurztour in die Ostsee aufbrechen. Einen Tag später folgt Tui Cruises mit „Mein Schiff 1“, ebenfalls mit einer „Blauen Reise“, bei der die Urlauber ohne Landgang die ganze Zeit auf der Ostsee bleiben. Nach dem ersten Corona-Schock und dem sommerlichen Neustart 2020 sowie dem erneuten Lockdown im Herbst ist dies der zweite Anlauf, mit dem die Reedereien an den jäh unterbrochenen langjährigen Kreuzfahrtboom anknüpfen wollen.

Wir fragen daher heute:

Corona und Kreuzfahrten: Würden Sie derzeit Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen? Ja, wegen der Hygienekonzepte habe ich keine Bedenken. Ich würde lieber etwas abwarten, aber später im Jahr auf jeden Fall. Nein, das würde ich nicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.