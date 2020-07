Jugendarbeit : Corona-Sommerferien mit Spaß? Im Pinneberger Komet ist das möglich

Der Jugendtreff Komet versucht Abwechslung und Normalität zu bieten.

von Johanna Ulrich

21. Juli 2020, 20:00 Uhr

Pinneber | „Sommerferien – Komet 2020“ verrät ein Transparent am Zauneingang des Pinneberger Kinder- und Jugendtreffs in der Straße An der Raa 3. In bunten Buchstaben, mit Handabdrücken in Orange, Blau, Gelb und Rot verziert. Direkt daneben: zwei Din-A4-Schilder. „Abstand halten. 1,5 Meter“ ordnet die rote Schrift an. Sommerferien und Corona: Bleibt der Spaß da nicht auf der Strecke? Wir haben beim Komet vorbeigeschaut.

Ritter im Raum

Kaum im Gebäude sind laute Kinderstimmen zu hören. Sie singen im Garten. „Das ist das Ritterlied gewesen“, erläutert Saim Cetinkaya (Kasi), der die Einrichtung leitet, als er in den Gruppenraum kommt. „Dieses Jahr steht unser Programm unter dem Motto Ritter“, führt Kasi aus – auch Ritterinnen seien dabei, betont er. Da ergeben auch die ganzen Schwerter und Schilder, die auf den Tischen des Raumes liegen Sinn. Namen und Verzierungen sind eingebrannt worden. „Die haben die Kids selbst gemacht. Sie mussten das Holz selbst sägen und abschleifen. Das ist auch gut für die Motorik“, sagt Kasi.

Im Turnier durch den Sommer

Außerdem gab es Unterricht im Sperrwerfen und Bogenschießen. Zur Schatzsuche ging es mit dem Drahtesel. „Die BMX-Bahn ist der Drachenhügel“, sagt Kasi. „Das Turnier geht los, das Turnier geht los“, rufen die Kinder und rennen und hüpfen dabei wie lebendig gewordene Duracell-Häschen zwischen Gruppenraum und Garten hin und her. Kasi erläutert:

Die Prinzessinnen, Ritter und Lutscher müssen gegeneinander antreten. Ein Duell im Schwertkampf, und Wasserbottiche müssen schnellst möglich aufgefüllt werden“ Saim Cetinkaya (Kasi), Leitung Komet

Ritter sind also Ritter, Prinzessinnen sind Prinzessinnen. Aber Lutscher? Kasi lacht. „Ich habe kleine Kärtchen gemacht“, führt er an. Er holt die Karten hervor. Darauf sind jeweils eine Disney-Prinzessin, ein Ritter und ein Lolli zu sehen. „Damit keiner zuletzt in ein Team gewählt wird, müssen die Kinder verdeckt eine auswählen. Somit sind die Teams klar und keiner wird ausgegrenzt“, erläutert Kasi. „Das funktioniert übrigens auch bei Erwachsenen“, sagt er. Bei der Fußballmannschaft in der er spielt, mache er auch so die Teameinteilung.

Programm war schnell ausgebucht



Die Duelle beginnen: „Los, los, los“, feuern die Kinder ihre Mitstreiter an. Mit Eimern bewaffnet rennen die Kinder über die grüne Wiese im Garten. Ziel ist ein leuchtend blauer, randvoller Swimmingpool. Wasser einfüllen, zurück sprinten und in die schwarzen Maurerbütt schütten. Das Team, das als erstes den Bottich gefüllt hat, gewinnt. Der Stabtest mit einem langen Zentimetermaß muss herhalten. „Ja, wir haben gewonnen“, beginnt der Siegertrupp zu grölen.

Die nächste Disziplin ist der Schwertkampf. Mit roten Schlagpolstern stehen sich die Rivalen einer nach dem anderen im Kampffeld gegenüber. „Eine Hand auf den Rücken, auf einem Bein stehen und los“, leitet eine Betreuerin an. Gewonnen hat, wer den anderen aus dem aufgemalten gegnerischen Quadrat auf dem Boden geschubst hat.

Die Stimmung wirkt ausgelassen während des Sommerferienprogramms im Komet. Jede Woche betreuen die Mitarbeiter jeweils 15 verschiedene Kinder. Die insgesamt 90 Plätze seien sofort weg gewesen, heißt es von Kasi. „Das Telefon klingelte permanent.“ Es sei ein echtes Drama gewesen, für die Kinder, die keinen Platz ergattern konnten. Daher gebe es eine lange Warteliste, falls doch etwas frei wird.

„Von den Eltern kam das Feedback, dass es eine super Aktion ist und sie entlastet“, berichtet Kasi. Der Sommer solle für die Kinder so normal wie möglich gestaltet werden. Die meisten von ihnen würden mit ihrer Familie nicht weg fahren können – nicht nur wegen der Angst vor Corona, auch wegen der durch die Pandemie entstandene Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit, heißt es vom Leiter.

Stimmung auflockern



Um die Stimmung bei den Kids aufzulockern, sei alles erlaubt. „Hauptsache, sie haben Spaß“, sagt Kasi. Das Team versuche, flexibel zu bleiben, um allen in den Ferien ein gutes Gefühl zu geben. „Wir haben ihnen auch gesagt, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit auf Ritter machen müssen, wenn sie keine Lust haben.“ Am Ende gibt es in jedem Fall eine Medaille und den Ritterschlag für jeden.

Damit das Konzept die ganzen Ferien durch laufen kann, haben die Komet-Mitarbeiter einiges im Vorfeld geleistet. Denn Kasis Kolleginnen haben das ganze Material zusammengestellt. „Sie haben eine sehr gute Arbeit geleistet, das muss ich einfach so sagen“, betont der Komet-Chef.

Am Ende des Tages wird es deutlich: Spiele und lachende, tobende Kinder wuseln durch den Garten des Komets. Spaß während der Corona-Sommerferien? Kasi und sein Team haben gezeigt: Es funktioniert.