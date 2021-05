Voting des Tages : Corona: Sollte SH Großveranstaltungen im Sommer wie Kieler Woche und WOA erlauben?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

25. Mai 2021, 18:00 Uhr

Schleswig-Holsteins Wirtschafts- und Tourismus-Minister Bernd Buchholz (FDP) sieht wenig Chancen für die Kieler Woche und das Wacken Open Air in diesem Jahr. „Wir werden in der kommenden Woche ein Veranstaltungsstufenkonzept für Schleswig-Holstein in der Koalition besprechen“, sagte Buchholz der „Bild am Sonntag.“ Ich habe allerdings meine Zweifel, dass wir Großveranstaltungen wie Wacken oder die Kieler Woche im Sommer starten können.

Wir fragen daher heute:

Corona: Sollte SH Großveranstaltungen im Sommer wie Kieler Woche und WOA erlauben? Ja, unter gewissen Auflagen sollte das möglich sein. Nein, das ist noch zu früh. Großveranstaltungen sollten untersagt bleiben. zum Ergebnis

