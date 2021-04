Voting des Tages : Corona-Schnelltests: Wie groß ist ihr Vertrauen in die Ergebnisse?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

14. April 2021, 18:00 Uhr

Unternehmen sollen ihren Beschäftigten Corona-Schnelltests anbieten. Die Hamburger Behörden tun dies bereits für ihre Mitarbeiter. Daneben sprießen überall in der Stadt Schnelltest-Stationen aus dem Boden. Oder man kauft sich einfach einen Schnelltest in der Drogerie, Apotheke oder im Internet für zu Hause. Durchführbar für jeden und so einfach wie ein Schwangerschaftstest. Vor der Schule oder dem Besuch im Pflegeheim. Aber ist das alles wirklich so unproblematisch?

Wir fragen daher heute:

Corona-Schnelltests: Wie groß ist ihr Vertrauen in die Ergebnisse? Ich habe uneingeschränktes Vertrauen in die Tests. Ich habe grundsätzlich Vertrauen. Ich bin skeptisch. Ich traue den Tests nicht. zum Ergebnis

