Voting des Tages : Corona-Pandemie: Machen Sie wieder Tagesausflüge nach Hamburg?

15. Juli 2020, 18:00 Uhr

Warum in die Ferne schweifen…: Hamburger und Bewohner aus dem Umland sollen dem coronabedingt schwer angeschlagenen Tourismus in der Stadt neues Leben einhauchen. Mit mehreren Aktionen will die städtische Tourismus GmbH Einheimische dazu bringen, diesmal Urlaub daheim zu machen und das dabei reichlich vom touristischen Angebot Gebrauch zu machen.

Wir möchten daher heute von Ihnen wissen:

Corona-Pandemie: Machen Sie wieder Tagesausflüge nach Hamburg? Ja, die Corona-Fallzahlen sind mittlerweile sehr niedrig. Ja, aber nur für Aktivitäten im Freien. Nein, ich fahre vorerst nicht nach Hamburg. zum Ergebnis

