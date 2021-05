Voting des Tages : Corona-Lockerungen: Schleswig-Holstein öffnet weiter – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

27. Mai 2021, 18:00 Uhr

Das öffentliche Leben in Schleswig-Holstein kommt langsam wieder in Fahrt. Ministerpräsident Daniel Günther verkündete am Donnerstag (27. Mai) weitreichende Öffnungsschritte. Unter anderem dürfen sich im Innenraum bis zu zehn Personen treffen. Die Anzahl der Haushalte ist dabei nicht begrenzt. Veranstaltungen in Innenbereichen sind wieder möglich. Die Regierung bleibt bei dem Grundsatz, draußen mehr zu erlauben als drinnen. So sollen stufenweise wieder größere Veranstaltungen möglich werden.

Wir fragen daher heute:

Corona-Lockerungen: Schleswig-Holstein öffnet weiter – wie stehen Sie dazu? Das ist die richtige Entscheidung. Das ist die falsche Entscheidung. zum Ergebnis

