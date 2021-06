Voting des Tages : Corona-Lockerungen: Gehen Sie jetzt wieder in Kneipen und Restaurants?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

29. Juni 2021, 18:00 Uhr

Seit mehr als einem Jahr ist es aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – das Coronavirus SARS-CoV-2. Und auch wenn die Menschen in Schleswig-Holstein vielfach zermürbt sind von Lockdowns, Hygienevorschriften und Abstandsregelungen, lässt sich festhalten: Der Norden ist bisher verglichen mit Deutschlands südlichen Bundesländern glimpflich durch die Pandemie gekommen und passend zu den niedrigen Inzidenzwerten werden auch die Regeln nach und nach gelockert.

Aktuell dürfen Innenbereiche von Gaststätten - also Restaurants, Bars, Kneipen oder ähnlichen Einrichtungen - zwar nur mit einem negativen Testergebnis betreten werden. Aber vollständig geimpfte und genesene Personen mit entsprechendem Nachweis sowie Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. Und an einem Tisch dürfen bis zu 10 Personen sitzen - auch hier werden vollständig Geimpfte oder Genesene sowie Kinder nicht mitgezählt. In Außenbereichen wird kein negatives Testergebnis benötigt.

Corona-Lockerungen: Gehen Sie jetzt wieder in Kneipen und Restaurants? Ja, und beinahe noch häufiger als vor Corona. Nein, das ist mir immer noch zu unsicher. Ja, aber nur, wenn ich draußen sitzen kann. zum Ergebnis

