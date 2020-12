Voting des Tages : Corona-Lockdown: Wann sollte aus Ihrer Sicht der Präsenzunterricht wieder beginnen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

28. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Das Bildungsministerium in Schleswig-Holstein hat den Fahrplan für Entscheidungen zum Schulbetrieb ab dem 11. Januar bekräftigt. „Die Abstimmungen beginnen mit der Kultusministerkonferenz am 4. Januar, dann folgt die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin am 5. Januar“, sagte eine Ministeriumssprecherin am Montag auf Anfrage. Das geschehe immer mit Blick auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen und die wissenschaftliche Expertise.

Wir fragen daher heute:

Corona-Lockdown: Wann sollte aus Ihrer Sicht der Präsenzunterricht wieder beginnen? Ab dem 11. Januar. Sobald das Infektionsgeschehen es zulässt. Vorerst gar nicht, stattdessen sollte überall auf Homeschooling gesetzt werden. zum Ergebnis

