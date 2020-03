Voting des Tages : Corona-Krise: Schränken Sie Ihre sozialen Kontakte ein?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

13. März 2020, 18:00 Uhr

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an die Menschen in Deutschland appelliert, ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. Es solle "wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden", sagte Merkel am Donnerstagabend (12. März) in Berlin. Wir fragen daher heute:

Corona-Krise: Schränken Sie Ihre sozialen Kontakte ein? Ja, ich werde so weit es geht auf Kontakte verzichten. Nein, das ist mir nicht möglich. Nein, ich halte das für unnötig. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.