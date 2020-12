Voting des Tages : Corona in SH: Wann sollte aus Ihrer Sicht ein harter Lockdown kommen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

09. Dezember 2020, 18:00 Uhr

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ist in der Corona-Krise für einen harten Lockdown nach Weihnachten. Die bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus und müssten deshalb verschärft werden, sagte er am Mittwoch im Landtag. „Wir dürfen nicht warten.“ Unter anderem werde es im Norden in der Öffentlichkeit künftig keinen Alkoholausschank mehr geben. Weitere konkrete Maßnahmen benannte Günther nicht.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Corona in SH: Wann sollte aus Ihrer Sicht ein harter Lockdown kommen? Er sollte sofort kommen. Er sollte nach Weihnachten beginnen. Erst nach Silvester. Gar nicht. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.