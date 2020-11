Voting des Tages : Corona: Impfzentren in SH kommen – lassen Sie sich impfen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

24. November 2020, 18:00 Uhr

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereitet sich Schleswig-Holstein auf flächendeckende Impfmaßnahmen vor. Wie Gesundheitsminister Heiner Garg am Dienstag in Kiel verkündete, sind landesweit insgesamt 28 Impfzentren geplant. Einem entsprechenden Antrag hat das Landeskabinett am Dienstag zugestimmt. Im Kreis Pinneberg sind Standorte in Elmshorn und Prisdorf geplant.

Wir fragen daher heute:

Corona: Impfzentren in SH kommen – lassen Sie sich impfen? Ja, so schnell es möglich ist. Ich bin unschlüssig und werde abwarten. Nein, ich möchte mich nicht impfen lassen. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen (an Feiertagen und am Wochenende länger). Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.