Voting des Tages : Corona-Impfungen: Haben Sie sich mittlerweile boostern lassen?

17. Januar 2022, 18:00 Uhr

Bei weiter steigenden Infektionszahlen kommt die Corona-Impfkampagne in Schleswig-Holstein voran. Inzwischen hat mehr als jeder Zweite eine Auffrischungsimpfung erhalten. Die Quote lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag (8 Uhr) bei 50,7 Prozent. Dabei beträgt die Quote in der Altersgruppe 60 und älter 76,5 Prozent. Bei den 18- bis 59-Jährigen haben 50,4 Prozent eine Auffrischungsimpfung erhalten und bei den 12- bis- 17-Jährigen sind es 10,5 Prozent.

Corona-Impfungen: Haben Sie sich mittlerweile boostern lassen?

