Voting des Tages : Corona im Kreis Pinneberg: Sollte die Maskenpflicht im Freien aufgehoben werden?

31. Mai 2021, 18:00 Uhr

Mit der neuen Corona-Landesverordnung gilt seit Montag (31. Mai), dass eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen nicht mehr verpflichtend ist, aber von Kreisen und kreisfreien Städten vorgeschrieben werden kann. Aktuell gilt vielerorts noch die Maskenpflicht, unter anderem beim verkaufsoffenen Sonntag in Elmshorn am 6. Juni.

Wir fragen daher heute:

Corona im Kreis Pinneberg: Sollte die Maskenpflicht im Freien aufgehoben werden? Ja, die Infektionslage lässt das zu. Nein, bei vielen Menschen an einem Ort sollte nach wie vor eine Maske getragen werden. Ob Pflicht oder nicht ist mir egal. zum Ergebnis

