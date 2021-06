Voting des Tages : Corona: Holen Sie sich den digitalen Impfpass?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

11. Juni 2021, 18:00 Uhr

Fast jeder Vierte in Deutschland ist schon vollständig geimpft. Für sie gelten teils gelockerte Corona-Regeln. Einen vollständige Impfschutz soll man künftig auch per Smartphone nachweisen können – mit einem digitalen Impfpass, der nun startet. Drei Apps sollen ihn bald anzeigen können.

"Es geht jetzt los, Schritt für Schritt", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. "Aber nicht alle sind heute oder morgen schon angeschlossen." Er verwies darauf, dass einige Apotheken und Impfärzte erst in den kommenden Tagen und Wochen Impfzertifikate ausstellen werden, die sich dann digital hinterlegen lassen. Ziel sei, dass bis Ende Juni die Anwendung namens CovPass für alle Interessenten zu Verfügung stehe.

Wir fragen daher heute:

