„Corona gab den Takt an“

Prisdorfs Bürgermeister Rolf Schwarz über die Auswirkungen der Pandemie und anstehende Projekte

von Tanja Dirbach

14. September 2020, 16:00 Uhr

Corona hat das Jahr bislang geprägt – auch im Kreis Pinneberg. Im Interview mit Redakteurin Tanja Dirbach verrät Rolf Schwarz (BBP), Bürgermeister in Prisdorf, ob sich Projekte deswegen verzögert haben – und was nun ansteht.

Wie lief das erste Jahr bislang?

Es sollte die Zeit der Abrechnung der Großprojekte Eisenbahnunterführung und P+R-Anlage werden, aber ab Mitte März gab Corona den Takt an.



Hat Corona Projekte ins Stocken gebracht?

Ja, zum Beispiel der Planungsbeginn für die neue Mensa an der Bilsbekschule hat sich verzögert.



Was hat gut geklappt, was nicht so gut?

Ich hätte vorher nicht geglaubt, dass es möglich ist, die Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie so abrupt herunterzufahren. Da waren einige Entscheidungen der Bundes- und Landespolitiker nicht für jedermann schlüssig. Aber die vergleichsweise niedrigen Infektionszahlen geben den Entscheidern recht. Was die Bürger jedoch wundert ist, wo auf einmal die Milliarden von Euro herkommen.

Es gibt Streit um die Sanierung des Hudenbargs, wie geht’s weiter?

Hierbei geht es nicht um eine Sanierung, sondern um den Bau einer bedarfsgerechten Straße, die auch bei Feuerwehreinsätzen Gegenverkehr zulässt. Die schmalste Stelle der gemeindeeigenen Fläche für die Straße misst nur 5,35 Meter. Bei Begegnungsverkehr fahren die Autos teilweise auf die Nachbargrundstücke, das kann nicht so bleiben. Daher stimmte der Gemeinderat einstimmig den Ausbauplänen zu. Nun geht es darum, die Anlieger davon zu überzeugen, die erforderlichen Grundstücksstreifen an die Gemeinde zu verkaufen.



Die Kita soll erweitert werden. Gibt es einen neuen Sachstand?

Der Förderantrag ist gestellt, da sich aber derzeit die Fördervoraussetzungen ändern, kann ich noch nicht sagen, wann wir eine positive Zusage bekommen.



Welche großen Projekte stehen in den kommenden Monaten an?

Wir wollen, wie gesagt, möglichst zum Jahresende einen positiven Förderbescheid für die Kita-Erweiterung erhalten. Für die neue Mensa an der Bilsbekschule sollen die Planungen bis zur Bauantragsreife abgeschlossen sein.



In der Vergangenheit gab es Probleme mit wilden Graffitis in der Gemeinde. Wie hat sich das Phänomen entwickelt?

Wir hatten leider während des coronabedingten Lockdowns einen Mitbürger, der seinen Frust durch Schmierereien an allen möglichen Gegenständen hinterließ. Ein Verursacher wurde von der Polizei ermittelt. Die Gemeinde hat die verursachten Schäden bei der Polizei angezeigt, wir hoffen, dass der Verursacher für die entstandenen Schäden aufkommt.



Was erhoffen Sie sich vom Radschnellweg, der durch die Gemeinde führen soll. Wie ist der Planungsstand?

Die Gemeinde steht dem Projekt positiv gegenüber, der Radweg muss aber auf einer eigenen Trasse durch unser Gebiet geführt werden, so dass es möglichst wenig Begegnungspunkte mit den sonstigen Verkehrswegen gibt. Das stellt die Planer und die Gemeinde vor einige größere Herausforderungen.