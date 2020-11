Voting des Tages : Corona, Feinstaub, Verletzungsgefahr: Wie stehen Sie zu einem Böller-Verbot an Silvester?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

19. November 2020, 18:00 Uhr

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack sieht das Böllern in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kritisch. „Ich bin überzeugt, dass unsere Städte und Gemeinden wie in jedem Jahr dort ein Böllerverbot in eigener Verantwortung erlassen werden, wo es geboten ist“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag. „Denn zur Feinstaubbelastung und zur Verletzungsgefahr kommt in diesem Jahr noch die Corona-Problematik hinzu.“ Die Gesetzeslage sehe für besonders dicht besiedelte Bereiche oder Gebiete mit Reetdachhäusern bereits jetzt entsprechende Regelungen vor, sagte Sütterlin-Waack.

Wegen der Corona-Pandemie fordern Innenpolitiker und Polizei-Gewerkschafter ein Böller-Verbot an Silvester.

Wir fragen daher heute:

Corona, Feinstaub, Verletzungsgefahr: Wie stehen Sie zu einem Böller-Verbot an Silvester? Ich bin dafür. Und das Verbot sollte über die Pandemie hinaus gelten. Das Verbot sollte nur während der Pandemie gelten. Ich bin dagegen. Es sollte kein Verbot geben. zum Ergebnis

