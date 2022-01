Omikron bei Mitarbeitern : Corona-Fälle: GAB-Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe verkürzt Öffnungszeiten

Aufgrund mehrerer Omikron-Fälle ist das Personal in der aktuellen Corona-Welle ausgedünnt. Die verkürzten Öffnungszeiten gelten bis auf Weiteres.

17. Januar 2022, 18:02 Uhr

Aufgrund mehrerer Omikron-Fälle ist das Personal in der aktuellen Corona-Welle ausgedünnt. Die verkürzten Öffnungszeiten gelten bis auf Weiteres.

Für Neues muss Altes weichen: Wer aber momentan zu Hause ausmistet und die Sachen zum GAB-Recyclinghof in Tornesch-Ahrenlohe bringen will, kann das ab Mittwoch (19. Januar) erstmal nur noch von morgens bis mittags – und am Samstag gar nicht mehr.

Recyclinghof in Quickborn ist nicht betroffenDer Recyclinghof hat die Öffnungszeiten verkürzt. Wegen Infektionen mit der Corona-Variante Omikron fällt akut Personal aus. Deshalb ist bis auf Weiteres montags bis freitags nur noch von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet und samstags komplett geschlossen. Allerdings: Am kommenden Samstag (22. Januar) ist der Recyclinghof noch geöffnet. Der Recyclinghof in Quickborn ist nicht betroffen.