Voting des Tages : Corona-Demo in Berlin verboten – die richtige Entscheidung?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Avatar_shz von shz.de

27. August 2020, 18:00 Uhr

Gegen das Verbot der am Samstag in Berlin geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik haben die Anmelder Widerspruch beim Verwaltungsgericht der Stadt eingelegt. Ein entsprechender Eilantrag sei am Donnerstag per Fax eingegangen, sagte ein Gerichtssprecher.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) verteidigt das Verbot. Im RBB-Inforadio sprach er am Donnerstag von einer schweren Entscheidung. Es sei Ziel der Demonstration, gegen den Infektionsschutz zu verstoßen. Deswegen hätten sie das Grundrecht auf Unversehrtheit des Lebens höher gewertet als das auf Versammlungsfreiheit, sagte Geisel.

Wir möchten von Ihnen wissen:

Corona-Demo in Berlin verboten – die richtige Entscheidung? Ja, das ist in diesem Fall nachvollziehbar. Nein, wer demonstrieren möchte, sollte dies auch tun dürfen. Dazu habe ich noch keine klare Meinung. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Frage abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.