Kreis Pinneberg in Kürze : Corona-Ausbruch nach Frostfete in Langeln ++ Lagerhalle in Elmshorn in Flammen ++ Wedel sagt Weihnachtsmarkt ab

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was am 20. November wichtig ist.

Langeln Das Gesundheitsamt bittet um Mithilfe: Nach der Frostfete mit etwa 1.000 Besuchern auf dem Hof Rappen in Langeln am Samstag (13. November) sind mehrere Corona-Fälle aufgetreten. Das Amt appelliert an alle, die dort waren, sich umgehend in einer offiziellen Teststation testen zu lassen. Kreispressesprecherin Katja Wohlers sagte am Freitag (19. N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.