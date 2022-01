2. Basketball-Regionalliga : Corona-Ausbruch: Dezimierte BG Halstenbek/Pinneberg geht unter

Die hiesigen Korbjäger mussten gegen den Bramfelder SV gleich auf fünf positiv getestete Spieler verzichten. und waren komplett chancenlos. Das nächste Liga-Spiel soll jetzt verlegt werden.

Avatar_shz von Kornelius Krüger

18. Januar 2022, 10:57 Uhr

Die hiesigen Korbjäger mussten gegen den Bramfelder SV gleich auf fünf positiv getestete Spieler verzichten. und waren komplett chancenlos. Das nächste Liga-Spiel soll jetzt verlegt werden.

Im Nachhinein ist man bekanntlich immer klüger. Das trifft auch auf die BG Halstenbek/Pinneberg zu. Die hiesigen Basketballer traten trotz mehrerer Corona-Fälle im Team zur Heimbegegnung in der 2. Regionalliga Nord an – zu siebt ging die Spielgemeinschaft mit 46:97 (12:44) gegen den Bramfelder SV unter.

BG Halstenbek/Pinneberg konnte nicht trainieren

„Wir haben fünf Corona-Fälle im Team, mehrere Verletzte und konnten unter der Woche nicht trainieren“, zählt BG-Akteur Andy Schönfeld frustriert auf. Ohne zahlreiche Leistungsträger sowie Trainingseinheiten waren die Hoppers zu keinem Zeitpunkt ebenbürtig. Das erste Viertel ging mit 9:24 verloren und bis zur Halbzeit hatte man gerade einmal magere zwölf Punkte erzielt.

Alle weiteren Ligaspiele fallen aus

„Die anderen vier Partien in der Liga wurden allesamt aufgrund von Corona-Fällen abgesagt. Diesen Weg hätten wir vermutlich auch lieber wählen sollen“, blickt Schönfeld selbstkritisch zurück. Neben den Personalsorgen standen sich die Hoppers gegen Bramfeld auch immer wieder selbst im Weg und machten zahlreiche Fehler.

Auch lesenswert: Corona-Fall beim Gegner: Spielabsage auch für SC Rist Wedel II

Hoppers wollen kommendes Spiel verlegen

Die Situation bei den Hoppers scheint sich indes auch im Laufe dieser Woche nicht zu entspannen, weshalb man die Auswärtspartie am Sonnabend gegen BG Hamburg-West (22. Januar um 15 Uhr) verlegen will. „Das macht momentan keinen Sinn“, so Schönfeld.