Corona: 388 neue Infektionen

Avatar_shz von pac

04. November 2020, 15:30 Uhr

Hamburg | Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Infektionen hat sich gestern um 388 Fälle erhöht. Der Sieben-Tage-Wert sank im Vergleich zum Vortag leicht von 136,4 auf 135,5 Infektionen pro 100 000 Einwohner, wie die Behörde im Internet (Stand: 12.30 Uhr) mitteilte. In Hamburger Kliniken werden – mit Stand Dienstag – 222 an Covid-19 erkrankte Patienten behandelt. Auf Intensivstationen liegen 51 Patienten. Seit Beginn der Pandemie starben nach amtlich Angaben 256 Menschen in Hamburg an einer Covid-19-Erkrankung.