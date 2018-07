Comics, Chanson, Comedy

Das neue Kulturprogramm der Gemeinde Rellingen steht / Kultgruppe Lalelu kommt in Voght-Schule / Kunsthandwerk im Rathaus

von Felisa Kowalewski

20. Juli 2018, 16:00 Uhr

Lesung, Musik, Shoppen – die Kulturveranstaltungen der Gemeinde Rellingen im zweiten Halbjahr 2018 werden bunt. Und exotisch: Den Anfang bildet die Ausstellung „Seidenstraße“, die am Donnerstag, 6. September, Vernissage feiert. „Sie findet im Rahmen der siebten China Time in Hamburg statt“, erläutert Beate Kunze, Fachbereich Bürgerservice im Rellinger Rathaus. In Zusammenarbeit mit dem Schenefelder Galeristen Gerd Uhlig sind bis zum 26. Oktober Werke der chinesisch-deutschen Künstlergruppe Paradox auf der Rellinger Rathaus Galerie zu sehen. Mit dabei sind Malereien der Künstler Brigitte Wollert und Armin Metzger, die Bildhauerin Christin van Talis zeigt Skulpturen. Die Vernissage am 6. September startet um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Begleitend zu der Ausstellung kommt der chinesische Comic-Künstler Jing Liu mit einer ungewöhnlichen Lesung ins Rathaus: Am Dienstag, 11. September, zeigt er ab 18 Uhr seine Bücher und damit auch die Geschichte seines Landes. Die Reihe „Chinas Geschichte im Comic“ hat bereits den Independent Publishers Book Award in den USA gewonnen. Die Besucher dürfen gespannt sein, wie Jing Liu seine Comic-Bilder in der Lesung präsentiert. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Ein absolutes Highlight folgt am Freitag, 28. September: Die A-Cappella-Gruppe Lalelu macht wieder in Rellingen Halt. „Wir hatten sie schon einmal, als sie ganz am Anfang waren“, berichtet Marianne Stock, Ausschussvorsitzende Senioren, Soziales und Kultur. Jetzt sind sie zurück: Ab 20 Uhr zeigen sie ihr Programm „Die Schönen und das Biest“ in der Aula der Caspar-Voght-Schule. Auch Kunze ist begeistert: „Ich freue mich, dass das geklappt hat. Sie sind eine tolle Gruppe“, sagt sie. Nur mit ihren Stimmen – dafür aber mit richtig Tempo und jeder Menge Situationskomik – machen Lalelu einen Durchmarsch durch sämtliche Genres. Der Eintritt zu dem Konzert kostet 20 Euro.

Sinnlich wird’s im Oktober: Dann steht Hilde Marlen alias Sabine Farr auf der Rathaus Galerie auf der Bühne. Mit ihrer rauchigen Stimme singt sie Chansons und Schlager – „kess, frech – mit Stil und Eleganz“, wie es in der Ankündigung heißt. Das Konzert am Freitag, 12. Oktober, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro.

Modernes und edles Kunsthandwerk verspricht der traditionelle Kunsthandwerkmarkt im Rathaus. 35 Aussteller sind am 3. und 4. November vor Ort. „Das ist immer sehr gut besucht“, weiß Stock. Jeweils von 11 bis 18 Uhr können die Besucher unter anderem durch Spielzeug, Schmuck, Keramik und Lederwaren stöbern.

Ebenfalls im November feiert die nächste Ausstellung Vernissage: Dieter Guttau verfremdet seine Fotografien, bis sie kaum noch zu erkennen sind. Daher rührt der Titel „Befremdliche Wirklichkeit“. Seine Werke sind vom 8. November bis zum 4. Januar 2019 zu sehen.

Mit Jazz, Klassik und Literatur klingt das Jahr in Rellingen aus. Die lokale Combo Jolly Jazz Fools ist erstmals mit New Orleans Jazz auf der Rathaus Galerie zu Gast. Am 30. November gibt Luz Leskowitz ab 19 Uhr traditionell einen ersten Überblick über das Programm des nächsten Mai-Festivals in der Rellinger Kirche. Mit dabei ist natürlich Manfred Eckhoff, der plattdeutsche Geschichten liest. Den Abschluss bildet Siegfried Kernen: Er liest am Freitag, 14. Dezember, ab 20 Uhr Gedichte von Wilhelm Busch. Alle drei Veranstaltungen kosten jeweils 16 Euro.