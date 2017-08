Pinneberg : Clash der Kulturen in der Bücherei

vergrößern 1 von 2 Foto: Cindy Ahrens 1 von 2

Pinneberg | Der erste Schritt zu einer erfolgreichen Integration ist immer die Sprache. Doch diese nicht nur theoretisch zu beherrschen, sondern wirlich sprechen zu können, fordert viel Übung. Aus diesem Grund treffen sich jeden Montag Menschen aus aller Welt in der Stadtbücherei Pinneberg, um ihr gelerntes Deutsch anzuwenden. In Zusammenarbeit mit der Stadt bietet die Bücherei den Gesprächskreis Deutsch an, an dem Migranten zusätzlich zu einem professionellen Deutschkursus teilnehmen können.

Das Angebot soll niederschwellig sein: Es kann kommen, wer mag, Kosten entstehen den Teilnehmern keine. „Im Fokus steht das Sprachtraining und die Anwendung dessen, was im Deutschkursus gelernt wurde“, erläutert Bettina Göttsche, stellvertretende Büchereileiterin. Die Idee dahinter ist simpel: Die Zugewanderten und ein ehrenamtlicher Gesprächsmoderator setzen sich an einen großen Tisch und unterhalten sich. Übung macht schließlich den Meister.

Eine der drei ehrenamtlichen Gesprächsleiterinnen, die montags in die Stadtbücherei kommen, ist Renate Prohl. Sie bereitet meist ein oder zwei Themen vor. Dazu gehören solche, die die Migranten in ihrem täglichen Leben brauchen – Berufe, Essen und Wohnen. Ihre Aufgabe ist keine leichte: „Ins Gespräch zu kommen ist manchmal noch schwierig“, sagt Prohl. Denn die Sprachkenntnisse der Teilnehmer variieren zum Teil stark. „Von drei Worten bis zum B1-Niveau ist alles dabei“, sagt sie. Auch Englisch, die internationale Sprache des Westens, wird häufig nicht beherrscht. Helfen können manchmal andere Muttersprachler, die Deutsch schon besser beherrschen.

Auch die Zahl der Teilnehmer schwankt von Woche zu Woche. An manchen Montagen kommen neun Zugewanderte, an anderen nur zwei. „Im Durchschnitt sind es um die fünf“, sagt Göttsche. Laut Prohl handelt es sich bei der Mehrheit der Besucher um junge Männer aus Afghanistan, Syrien oder dem Irak. Das liegt laut Göttsche mit an der Geschlechteraufteilung unter den Zuwanderern. „Es sind viele junge Männer zugewandert. Wenn wir nur wenig Frau im Gesprächskreis haben, liegt das auch daran“, sagt sie. Es war kurzzeitig ein eigener Kreis nur für Immigrantinnen angedacht, was jedoch an der durchschnittlichen Teilnehmerzahl scheiterte. Das vorhandene Angebot wird aber gern genutzt: Der Gesprächskreis scheint den meisten zuzusagen, denn viele von ihnen kommen immer wieder – so wie ihr Zeitplan es erlaubt.

Ein Dauerthema der Migranten sind die kulturellen Unterschiede zwischen ihren Herkunftsländern und Deutschland. Sich in einer fremden Kultur zurecht zu finden, ist nicht leicht und die Teilnehmer kämpfen laut eigener Aussage mit den Tücken des deutschen Alltags. „Dass man für das Fahrradfahren in der Fußgängerzone und das Überqueren einer Straße bei einer roten Ampel bestraft werden kann, überrascht die Meisten“, erzählt Prohl. Auch die deutsche Pinegligkeit bei Mülltrennung, dem Putzen des Hausflures und der Einhaltung von Ruhezeiten wird immer wieder gern angesprochen. „Integration ist eine Selbstverständlichkeit für mich“, erklärt Prohl ihren ehrenamtliches Einsatz. So kommt es, dass die Rentnerin seit der Geburtsstunde des Projekts im Oktober 2015 mit von der Partie ist – immer mit Spaß und Engagement.

von Cindy Ahrens

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr