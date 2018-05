Citysanierung: Innenminister bringt Bescheid

von René Erdbrügger

02. Mai 2018, 11:48 Uhr

Auf diesen Bescheid wartet Pinneberg seit Monaten: Im Rahmen des Tages der Städtebauförderung wird der Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration, Hans-Joachim Grote (Foto), am Sonnabend, 5. Mai, im Rathaus den Fördermittelbescheid für das Projekt „Neugestaltung des Stadteingangs Straße Am Rathaus“ übergeben. Anschließend findet ein gemeinsamer Rundgang durch die neu zu gestaltende Straße Am Rathaus über den unteren Drosteiplatz (Bismarckstraße) und die Ebertpassage statt. Ein Pfeiler des Projekts ist die Umgestaltung der Bismarckstraße zur Fußgängerzone. Der Einfahrtsbereich Friedrich-Ebert-Straße wird für den regulären Kfz-Verkehr gesperrt. Parallel zu diesem Projekt erfolgt der Umbau der Einbahnstraße Am Rathaus. Der Verkehr dort soll künftig in zwei Richtungen fließen. Für die Umgestaltung des unteren Drosteiplatzes liegt schon ein Bescheid vor, auf den zweiten für den Umbau der Straße Am Rathaus hat die Verwaltung sehnsüchtig gewartet, denn wenn beide Maßnahmen erfolgt sind, wird der Sonnabend-Wochenmarkt vom Marktplatz an der Elmshorner Straße in die Innenstadt verlegt.