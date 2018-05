Region Pinneberg in Kürze : +++ Chlorgas-Alarm in Elmshorn +++ Disco-Brand – Haftbefehle aufgehoben +++ Mathias Schmitz bleibt Grünen-Chef +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

18. Mai 2018, 06:00 Uhr

Elmshorn Eine gebrochene Leitung im Chlorraum hat gestern um 11.28 Uhr einen Chlor-Alarm im Elmshorner Freibad ausgelöst. 15 Badegäste und drei Mitarbeiter hielten sich zu diesem Zeitpunkt in dem Schwimmbad auf. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rasten zum Einsatzort; die Lage war zunächst unklar. Chlorgas ist giftig und ätzend. Doch um 12.02 Uhr konnte Elmshorns Wehrführer Stefan Mohr bereits Entwarnung geben. Die Gefahr war gebannt. Laut Feuerwehrpressesprecher Michael Bunk gab es eine leicht verletzte Person. Ein Mitarbeiter des Badeparks klagte über Kopfschmerzen und wurde vorsorglich ins Elmshorner Krankenhaus gebracht.

Wedel Das Landgericht Itzehoe hat am Donnerstag die Haftbefehle gegen zwei der drei Angeklagten, die für den Brand in der Wedeler Diskothek Moda Club verantwortlich sein sollen, aufgehoben. Das Gericht sah den dringenden Tatverdacht nicht mehr als gegeben an. Weil der Anwalt eines Angeklagten Fehler bei der Vernehmung vermutet, soll nun die zuständige Staatsanwältin vor Gericht befragt werden.

Schenefeld Nach der Kommunalwahl hat der Fraktionschef der Grünen in Schenefeld, Mathias Schmitz, noch zittern müssen. Jetzt hat dies ein Ende. Da Christine Bahruth auf ihr Mandat in der Schenefelder Ratsversammlung verzichtet, nimmt stattdessen Schmitz ihren Platz ein. Den Rücktritt begründete Bahruth damit, dass sie große Bedenken habe, Familie und Beruf mit diesem Amt noch unter einen Hut zu bekommen. Während der Fraktionssitzung der Grünen wurde Schmitz auch gleich erneut zum Vorsitzenden der Fraktion gewählt.

Pinneberg In Pinneberg hat sich das Bündnis Pina formiert. Es steht für „Pinneberg integriert Neuzugewanderte in Ausbildung und Arbeit“. In diesem Zusammenschluss verpflichten sich unter der Federführung der Flüchtlingskoordinatorin Katharina Kegel Vertreter unterschiedlicher Institutionen wie Arbeitsagentur, Diakonieverein Migration, Handwerkskammer und die Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein. Unterstützung erhält das Bündnis auch von Bürgermeisterin Urte Steinberg.

Uetersen Der Uetersener Hauptausschuss ist noch einmal in seiner alten Besetzung zusammengekommen. Während der Sitzung im Rathaus wurden viele Beschlüsse einstimmig gefasst. Ein Beschluss jedoch konnte nicht herbeigeführt werden: Die Schulleitung des Ludwig-Meyn-Gymnasiums hatte beantragt, 30 weitere PCs anschaffen zu dürfen und die Politiker zugleich wissen lassen, dass die Wartung gesichert sein müsse. Die Stadtverwaltung hatte mitgeteilt, dass ohne eine Personalaufstockung nicht leisten zu können.

Hamburg Innerhalb von 45 Minuten wurde ein Mann zweimal im gleichen Geschäft nach einem Diebstahl festgenommen. Der Beschuldigte hatte in einem Souvenirgeschäft zwei Armbanduhrenentwendet. Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten den Diebstahl und nahmen den Mann am vorläufig fest. Gegen den Ladendieb wurde ein Strafverfahren eingeleitet; danach musste der Mann entlassen werden. Nur 45 Minuten nach seiner Entlassung beobachteten eingesetzte Zivilfahnder der Bundespolizei den 41-Jährigen im gleichen Geschäft wieder bei einem Diebstahl von zwei Armbanduhren. Erneut wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Schleswig-Holstein Binnen drei Jahren hat sich die Zahl der ärztlichen Hausbesuche in Schleswig-Holstein um gut 20Prozent verringert. 2014 haben die Mediziner 554.000 Einsätze in Heimen und Privatwohnungen abgerechnet, 2017 waren es nur noch 433.100. Einer der Gründe: Ärzte werden zunehmend von den Kassen in Regress genommen, wenn sie Patienten zu Hause behandeln, die nicht krankheitsbedingt immobil sind.