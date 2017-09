Chill-Räume für die Kleinen

vergrößern 1 von 2 Foto: Vogel 1 von 2

von Dietmar Vogel

erstellt am 22.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Die nüchternen Zahlen spiegeln ein Erfolgsmodell wider: Von zurzeit 179 Grundschul-Kindern an der Erich Kästner Schule (EKS) in Rellingen-Krupunder nutzen im Durchschnitt 90 von 118 angemeldeten Sechs- bis Zehnjährigen das seit 1995 bestehende Betreuungsangebot. Jeweils in der Zeit von 7 bis 8 Uhr sowie nach der Schule bis 16 Uhr. Rita Mikus, Leiterin des 2004 gegründeten EKS-Schulvereins, sorgt mit 13 Mitarbeitern für eine ausgewogene Zeit zum Spielen und Chillen in bislang drei Räumen. Dem wachsenden Bedarf trägt jetzt auch die abgeschlossene Erweiterung Rechnung: Ab sofort stehen 80 Quadratmeter mehr zur Verfügung.

Helge Jantzen, im Rellinger Bauamt für Gebäudemanagement und Technik zuständig, blickt zufrieden in die Raumflucht. „Es ist die Direktor- und ehemalige Hausmeisterwohnung, die wir umgebaut haben.“ In zehn Wochen wurden insgesamt 32 000 Euro verbaut. Wanddurchbrüche, eine Dacherneuerung und der Einbau moderner Elektrik sowie Anforderungen an die Statik und die Berücksichtigung eines zweiten Fluchtwegs flossen in die Maßnahme ein.

Schulamtsleiterin Dagmar Schudak lobte während der Vorstellung der hellen Räume im ersten Stock, die zwischenzeitlich als Flüchtlings- und Asylbewerberunterkunft genutzt wurde, mit Blick auf den Schulhof an der Heidestraße die rasche Umsetzung in den politischen Gremien. „Die erste Idee dazu ist in den Sommerferien 2016 aufgekommen, im November hat der Fachausschuss die Erweiterung“ festgezurrt. Anfang 2017 erfolgte laut Schudak die Baugenehmigung.

Doch nicht jedes der Grundschulkinder an der EKS kann die Räume laut Mikus zum „Spielen, Spielen, Spielen“ nutzen. Nur die maximal 30 Kinder der Klassen 1 a und 1 b genießen das Privileg, sich in den beruhigenden gelbschimmernden Räumen mit kindgerechten, neuen Möbeln einfach nur zur selbstgestalteten Freizeit aufzuhalten. Betreuung – das bedeutet von Montag bis Donnerstag morgens in der ersten Stunde ankommen. Anschließend folgt ein gemeinsames Mittagessen. Dafür steht die im Jahr 2013 eingerichtete Küche zur Verfügung. Nach Schulschluss kann bis 16 Uhr gechillt werden – kostenlose Hausaufgabenbetreuung gibt’s bei Bedarf inklusive. „Die neuen Räume bilden eine ideale Grundlage zur Förderung der Sozialkompetenz“, schwärmt Mikus.