Chemieunfall-Alarm bei Poco

Die Freiwillige Feuerwehr Halstenbek probt den Ernstfall: Gabelstapler sorgt für austretende gefährliche Gase

Felisa Kowalewski

25. Oktober 2019, 15:51 Uhr

Halstenbek | Blaulicht, Absperrband, Menschen in gelben Schutzanzügen: Auf dem Parkplatz beim Möbeldiscounter Poco in Halstenbeks Gewerbegebiet an der Gärtnerstraße gab es am Dienstagabend einen Großeinsatz. Ein Gabelstapler war in einen Container gefahren, aus dem sofort gefährliche Gase strömten und drei Lagerarbeiter verätzten: Die Gase lösten gegen 20 Uhr die Brandmeldeanlage aus und der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Halstenbek setzte sich in Bewegung – bis kurz darauf die Leitstelle West Vollalarm auslöste und auch noch der technische Zug hinzugezogen wurde. Was die Kameraden dann auf dem Parkplatz vorfanden, war zum Glück nicht echt, sondern lediglich eine Übung – das wussten sie bis dahin aber nicht.

Ausgedacht hatten sich das Szenario die beiden Wehrführer Torsten Seck vom ersten Zug und Esfandiar Rastar vom zweiten. „Wir haben die Alarmierung extra so gelegt, dass es keine Überschneidung mit dem Einkaufsbetrieb gibt“, sagte Seck. Sie hatten auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit eingespannt, das die Verletzten mimte. „In Realität könnte das so bei Poco nicht passieren, denn da gibt es eigentlich keine Gefahrengüter“, erläuterte Seck. Trotzdem können diese den Kameraden im Alltag begegnen. „Wir haben einen Batteriehersteller und auch Betriebe, die mit Säuren und Laugen arbeiten. Meistens haben wir mit Gefahrenstoffen aber auf Schienen und auf Straßen zu tun.“ Deshalb freute er sich über den Ablauf der Übung. „Das Zusammenspiel der Kräfte hat reibungslos geklappt“, betonte Seck.

Zunächst mussten die etwa 50 Feuerwehrleute das Möbelhaus räumen, die verletzten Lagerarbeiter retten und versorgen. Anschließend galt es, schleunigst die gefährlichen Gase aus dem Container in einen Gefahrenstoffbehälter umzupumpen. „Es war der erste Einsatz des neuen Abrollbehälters Gefahrgut“, sagte Seck. Zwei davon wurden mit einem Lader zum Einsatzort gefahren. Zur Arbeit mit den gefährlichen Stoffen zwängten sich die Kameraden in die gelben Chemiekalienschutzanzüge. In einer eigens aufgebauten Dekontaminationsstrecke mussten sich die Einsatzkräfte anschließend reinigen, der Behälter wurde anschließend mit Hilfe des Krans am Rüstwagen zurück auf den Lader transportiert. Alles unter den wachsamen Augen der Führer des Löschzugs Gefahrgut vom Kreis Pinneberg.

Knapp zweieinhalb Stunden dauerte der Einsatz. Mehrere Poco-Mitarbeiter verfolgten das Geschehen. Marktleiter Andreas Wiechmann sagte: „Wir haben hier 200 Stellplätze und der gesamte Parkplatz war voll. Es war sehr beeindruckend, was die Feuerwehr Halstenbek alles aufgefahren hat. Sie haben so ruhig und sachlich die ganze Technik und Zelte aufgebaut.“ Wiechmann hatte die Übung auf dem Gelände ermöglicht. „Sie machen freiwillig einen guten Job, da haben wir gern die Möglichkeit, zu üben, gegeben.“