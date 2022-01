Der sanfte Basketball-Riese : Center Maik Kotsar ist mit den Hamburg Towers auf Play-Off-Kurs

Towers in Aktion

Towers in Aktion

Eine Bestätigung der vergangenen Erfolge: Auch in dieser Saison kämpfen die Basketballer der Hamburg Towers in der Bundesliga (BBL) um einen Play-Off-Platz. Um den dafür erforderlichen Rang unter den besten Acht in der Tabelle zu erreichen, sollte am Sonnabend (22. Januar, 20.30 Uhr) in Gießen gegen die JobStairs Gießen 46ers möglichst gewonnen werden. Schließlich gehören die Hessen als Vorletzter zu den Abstiegskandidaten.Bei den Towers läuft es dagegen rund. Sowohl in der Liga als auch im EuroCup liefern die Hamburger nach einem schwierigen Start in die Saison konstante Leistungen ab und setzten einige Glanzlichter, zum Beispiel beim Erfolg gegen das europäische Top-Team Lokomotiv Kuban Krasnodar. In der Liga haben die Towers gute Aussichten, zum zweiten Mal in ihrem dritten BBL-Jahr in die Play-Offs einzuziehen. Neun Teams dürften noch realistische Chancen haben, diese zu erreichen. Für eine Mannschaft ist dagegen nach der Hauptrunde Schluss. Mit einem Sieg in Gießen könnten die Hamburger, derzeit auf Platz acht zu finden, in der Tabelle einen gewaltigen Sprung nach vorne machen.