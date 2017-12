CDU verweigert Abstimmung

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Einstimmig hat die Prisdorfer Gemeindevertretung am Mittwochabend für die Einführung einer Niederschlagswassergebühr gestimmt. Allerdings stimmten nur die sieben Mitglieder der BBP- und SPD-Fraktion ab. Die CDU-Fraktion hatte geschlossen den Versammlungssaal verlassen. „Ein Unding und ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung“, sagte Stefan Brandes (Foto, links), Vorsitzender der BBP-Fraktion. „Das lassen wir prüfen“, sagte er. Ein Ordnungsgeld gegen die CDU-Politiker könnte die Folge sein.

„Wir wollten eine rechtssichere und solidarische Satzung für unsere Bürger. Es wurde aber kein Fettnapf ausgelassen bei der Vorbereitung. Die Unterlagen kamen erst zur Sitzung, die Vorlage ist noch fehlerhaft und Fristen wurden nicht eingehalten“, begründete der CDU–Fraktionsvorsitzende Matthias Booke (Foto, Mitte) das Verhalten seiner Fraktion. Inhaltlich zweifelte er die Korrektheit der Satzung, in die alle Fraktionen ihre Anmerkungen eingebracht hatten und die durch einen Anwalt geprüft worden war, nicht an. Allerdings sah er klare Formfehler und Verstöße gegen die Gemeindeordnung. „Bürger und Gewerbetreibende formieren sich bereits. Ich habe in meiner Zeit von etwa 18 Jahren als Gemeindevertreter noch nie eine Satzung verabschiedet, von der ich weiß, dass ich morgen direkt ein Rechtsverfahren an den Hacken habe“, sagte Booke. Die CDU-Fraktion wolle die Abstimmung und die Satzung nicht verhindern, an dieser aber auch nicht teilnehmen.

„Ich verstehe sachlich nicht, was aus deiner Sicht dagegen spricht. Stellst du die juristische Prüfung in Frage?“, fragte Bürgermeister Rolf Schwarz (BBP). „Wir sollen ohne Fristen und Vorlage abstimmen. Das ist nicht rechtskonform“, konterte Booke. Jan Hinrich Steinhagen (CDU) verwies auf die Gemeindeordnung, in der geregelt sei, dass Vorlagen mit der Einladung versendet werden müssten. Holger Splettstößer (CDU) giftete: „Ihr verweist immer darauf. Scheinbar gilt die Geschäftsordnung nur für uns und nicht für euch.“ Vereinbart worden sei, dass die Satzung am Sonnabend bei den Gemeindevertretern vorliege. „Das wurde nicht eingehalten. Deshalb verweigern wir die Abstimmung“, sagte Splettstößer. „Es ist kein neuer Punkt dabei. Es ist alles Dienstag da gewesen“, sagte Brandes. „Das ist jetzt eine kommunalrechtliche Diskussion. Wenn sie während einer Sitzung etwas in einer Satzung ändern, dürften sie ja quasi auch nicht darüber abstimmen“, sagte der Leitende Verwaltungsbeamte des Amts Pinnau, Detlev Brüggemann (Foto, rechts). „Ich bin übrigens gespannt auf die rechtliche Prüfung – ob jemand den Weg einschlägt und dann wirklich Aussicht auf Erfolg hat.“

„Wir haben uns so intensiv damit auseinandergesetzt, wie wohl keine andere Gemeinde. Es wird über die Jahre sicherlich Anpassungen geben, weil sich Netze und Systeme ändern. Es spricht nichts dagegen, diese Satzung jetzt einzuführen“, sagte Schwarz vor der Abstimmung. Auch die festgesetzte Gebühr von 39 Cent pro Quadratmeter, die in der Gebührenordnung festgesetzt wurde, zweifelte Splettstößer an: „Ich komme auf eine Summe von 55 Cent für die Gemeinde. Sollten nicht alle gleichviel zahlen?“ Schwarz konnte keine Antwort liefern: „Das ist eine Momentaufnahme. Die Gebühr wird für 2018 festgesetzt, wird aber jährlich angepasst. Brüggemann kritisierte die CDU-Fraktion: „Das ist wieder eine Nebelkerze, die sie schießen.“ Die CDU-Fraktion stellte zudem den Antrag, bei den Gebühren die Personalkosten auszuweisen, die als „Haushaltsnahe Leistungen“ in der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Das wurde bei sechs zu sieben Stimmen abgelehnt. „Wenn es einen Bürger gibt, der das braucht, dann soll er sich an die Amtsverwaltung wenden und wir bestätigen das. Ich bin schon lange im Geschäft und wenn es eine Vorgabe gäbe, müsste ich sie kennen.“

Die Gebührenordnung wurde mit sieben Ja- und fünf Nein-Stimmen verabschiedet. Splettstößer nahm nicht an der Abstimmung teil. Ebenso agierte er bei der Abstimmung über die Vergabe des Gebühreneinzugs an den Abwasserzweckverband (azv), die ebenso mit sieben Ja- und fünf Nein-Stimmen endete. Zehn Euro wird der azv der Gemeinde in Rechnung stellen. Bei 800 Haushalten werde derzeit mit 8000 Euro im kommenden Jahr geplant.

„Die Übertragung des Niederschlagswassernetztes erfolgt nicht vor der Kommunalwahl“, bekräftigte Schwarz auf Nachfrage von Booke. Der CDU-Fraktionsvorsitzende stellte daraufhin klar: „Dann machen wir es zum Thema.“ Den Konter kassierte er direkt von Schwarz: „Bevor ihr durch die Gegend rennt, müsst ihr Alternativen benennen und nicht nur rumquaken.“ Brüggemann appellierte an die Politiker: „Ich rate ihnen dringend, das Netz zu übertragen. Sie haben auch kein Strom- oder Telefonnetz. Warum wollen sie den Regenwasserkanal behalten?“

Am 13. Dezember soll kurzfristig eine Einwohnerversammlung stattfinden, bei der der Brückenbau und die Niederschlagswassergebühr Themen sind. „Das wird wohl wieder ein aufregender Abend in Prisdorf“, spekulierte Schwarz.