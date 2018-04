CDU, Grüne, FDP gegen die SPD

von Dietmar Vogel

19. April 2018, 13:48 Uhr

Das Thema „Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“ als Antrag der SPD während der Halstenbeker Finanzausschusssitzung sorgte für einen unerwarteten Ausgang: Die Genossen stimmten gegen ihren Fraktionsantrag. Fraktionschef Christoph Bittner : „Es wurde nicht

unser Antrag beschlossen, sondern ein Antrag der drei Jamaika-Fraktionen, der deutlich weniger konkret ist. Die endgültige Beschlussfassung soll erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, nachdem ein Prüfauftrag von der Verwaltung bearbeitet wurde. Wir bedauern, dass der beschlossene Antrag die endgültige Entscheidung über die Beiträge auf die Zeit nach der Wahl vertagt. Hier hätten wir uns mehr Klarheit gewünscht.“ Dem hielt CDU-Fraktionsvize Jan Krohn entgegen: „Die CDU, FDP und die Grünen hatten starke Bedenken ob der sehr schwammigen Wortwahl, jeglicher fehlender Hinweise auf die finanziellen Auswirkungen. Die SPD stimmte gegen die Entlastung der Bürger. Aber die Mehrheit von CDU, FDP und Grünen haben die Aussetzung der Erhebung der Gebühren für Straßenausbau beschlossen.“ Im Rat soll am Montag, 23. April, 19 Uhr in

der Schule an der Bek weiter beraten werden.