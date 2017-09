Region Pinneberg in Kürze : +++ CDU gewinnt die Wahl +++ von Abercron siegt im Kreis Pinneberg +++ Kreuzung in Oha ab heute gesperrt +++

vergrößern 1 von 1 Foto: Gero Breloer/POOL AP/dpa 1 von 1

25.Sep.2017

Kreis Pinneberg Michael von Abercron heißt der Wahlsieger im Kreis Pinneberg. Der Christdemokrat gewann das Direktmandat. Bei den vergangenen Wahlen war das dreimal nacheinander Ole Schröder gelungen, der nicht wieder zur Wahl angetreten war. Wie zuvor gegen Schröder, hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann gegen Abercron das Nachsehen. Während er in den Jahren zuvor stets über die Landesliste in den Bundestag gekommen war, musste er dieses Mal zittern.

Berlin Die Union mit Kanzlerin Angela Merkel hat die Bundestagswahl trotz deutlicher Verluste klar gewonnen. Die SPD stürzt auf ein historisches Tief ab. Kanzlerkandidat Martin Schulz schließt eine Neuauflage der großen Koalition definitiv aus. Zugleich kündigt er an, weiter Parteichef bleiben zu wollen. Die AfD zieht mit einem klar zweistelligen Ergebnis als drittstärkste Kraft ins Parlament ein, gefolgt von FDP, Grünen und Linken.

Schenefeld Gestern sollte es eigentlich ein langer Wahlabend in Schenefeld werden. Denn zunächst wurden die Ergebnisse der Bundestagswahl ausgezählt. Doch die Wahlhelfer waren schnell: So stand bald fest, dass Christiane Küchenhof Bürgermeisterin der Düpenaustadt bleibt und Constantin von Piechowski (FDP) nicht ins Rathaus einziehen wird.

Ellerhoop Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Von heute an bis voraussichtlich zum 11. Oktober wird die Kreuzung Oha (L110/K21) in Ellerhoop gesperrt. Das hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Die Umleitung verläuft weiträumig: Wer auf der A23 aus Richtung Hamburg kommt, muss in Pinneberg-Nord abfahren und auf der L76 über Borstel-Hohenraden nach Quickborn fahren, um nach Barmstedt zu kommen.

Elmshorn Ein vielfältiges Programm, sehr gut besuchte Veranstaltungen und ein starker Roman: Das kleine Literaturfestival „Elmshorn liest“ hat Bücherfreunde in der Region fünf Tage lang begeistert. Lesungen und Veranstaltungen drehten sich um den Roman „Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln“ von Christoph Peters. Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltungsreihe war der Besuch des Autors in der Elmshorner Stadtbücherei.

Hamburg Für den HSV wird die Luft in der Fußball-Bundesliga immer dünner. Das Team von Trainer Markus Gisdol hat die vierte Partie in Folge verloren. Gestern Abend hieß es in Leverkusen nach einer schwachen Leistung 0:3. Der Bundesliga-Dino rutscht damit auf Platz 15 ab.

Berlin Wenn die deutschen Autohersteller Geld in die Hand nehmen, um schmutzige Diesel sauberer zu machen, mindert das ihre Steuerlast. Denn – egal ob die Softwarefehler von ihnen selbst verschuldet wurden oder nicht – die Ausgaben für ein Update der Software kosten die Unternehmen Geld und mindern ihren Gewinn. Sie können die Updates deshalb von den Steuern absetzen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht. Wie hoch die Kosten sind, die dadurch entstehen, ist unbekannt.