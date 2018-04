CDU Ellerbek gut aufgestellt

Insgesamt 18 Kandidaten stehen auf der Liste für die Kommunalwahl

von Ute Springer

26. April 2018, 16:00 Uhr

Die Ellerbeker CDU tritt mit insgesamt 18 Kandidaten zur Kommunalwahl an. Jeweils drei Direktkandidaten werben dabei in den drei Stimmbezirken um die Wählergunst.

Im Bezirk 1 „Dorf“ stellen sich Britta Steidinger, Sönke Kleymann und Kerstin Weisner zur Wahl. Im Bezirk 2 „Moordamm“ sind Martin Berg, Stefan Hinners und Dominik Seebold aufgestellt. Im Bezirk 3 „Ellerburg“ stehen Tobias Kaiser, Tatjana Knobelsdorf und Heinz-Martin Timm zur Wahl. Der Fraktionsvorsitzende Martin Berg hat die Fragen unserer Zeitung beantwortet und stellt die wichtigsten Ziele der Christdemokraten vor.



Frage: Welches Ziel soll bei der Kommunalwahl erreicht werden?

Martin Berg: Wir wollen die stärkste Kraft vor Ort bleiben und versuchen, einen Sitz im Gemeinderat hinzuzugewinnen, um unsere politischen Ziele für Ellerbek vorantreiben zu können.



Wie gehen Sie dabei strategisch vor beziehungsweise wie sieht der Wahlkampf aus?

Wir verteilen mehrere Informationsflyer, machen Plakatwerbung, versuchen bei Veranstaltungen, zum Beispiel mit dem Ellerbek-Film, und an Wahlkampfständen mit dem Bürger ins Gespräch zu kommen und setzen vor allem auf ein ehrliches und umsetzbares Wahlprogramm.



Was braucht der Ort am dringendsten?

Da gibt es mehrere Punkte, wobei die Reihenfolge keine Gewichtung darstellen soll: einen sicheren Schul- und Wanderweg am Ihlweg zwischen Altdorf und dem Schul-Kita-Sportkomplex, eine stärkere Förderung des Dorflebens, seniorengerechtes Wohnen und eine langfristige, zukunftsgerichtete Ortsplanung für Bau- und Gewerbegebiete.



Wie wollen Sie Nichtwähler und Neuwähler zum Wählen bewegen?

Durch direkte Ansprache der Jung- und Neuwähler per Brief, um Ihr Wahlrecht auszuüben – unabhängig von der Parteienpräferenz.



Wie wollen Sie künftig politische Arbeit gestalten?

Sollten wir die absolute Mehrheit nicht erreichen, werden wir die beiden anderen Parteien mittels fundierter Sachbeiträge und Anträge versuchen zu überzeugen, sich unseren Vorhaben anzuschließen.



Wie planen Sie, mehr Menschen für politisches Engagement zu motivieren?

Wir wollen vor allem durch die Umsetzung von Vorhaben Menschen überzeugen, dass es sich lohnt, sich politisch für die Gemeinde einzusetzen.