Region Pinneberg in Kürze : +++ Busse statt Bahnen +++ Behinderungen durch neue Einbahnstraße +++ Visionen für Schenefeld +++

Barmstedt Heute Abend geht es los: Ab 18 Uhr verkehren bis kommenden Mittwoch, 9. August, 2 Uhr, statt AKN-Zügen Ersatzbusse zwischen Barmstedt und Elmshorn. Grund dafür sind Bauarbeiten in Bokholt-Hanredder und Barmstedt. Unter anderem sollen Gleise ausgetauscht werden. Die Fahrtzeit für Fahrgäste verlängert sich durch die Fahrt mit dem Bus um etwa 20 Minuten, so die AKN. Das Amt Rantzau weist zudem darauf hin, dass im Zuge der Bauarbeiten auch drei Bahnübergänge gesperrt werden. Betroffen sind die Übergänge Kortenhagen und Lohe sowie Waldstraße/Beim Reihergehölz.

Elmshorn Verkehrsteilnehmer müssen im Bereich Westerstraße/Wilhelmstraße/Heinrichstraße mit Behinderungen rechnen. Wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte, wird von Montag, 7. August, bis voraussichtlich Sonnabend, 2. September, von der Wilhelmstraße eine Regenleitung bis in den Einmündungsbereich der Westerstraße verlegt. Dadurch ist es nötig, die Wilhelmstraße ab Westerstraße in Richtung Heinrichstraße und die Heinrichstraße in Richtung Köhnholz als Einbahnstraßen auszuwesien.

Quickborn Er hat sich bitten lassen, der Stefan Böhme. Einmal hat er abgelehnt, aber nun waren diejenigen, die ihn schon länger an der Spitze des Quickborner Lions Clubs sahen, erfolgreich. Böhme hat seine Präsidentschaft angetreten und freut sich auf ein Jahr des Spendensammelns, damit der Club weiter soziale Projekte unterstützen kann. Erklärtes Ziel des Unternehmers ist es auch, die Gemeinschaft der Mitglieder zu stärken.

Schenefeld Er kam wie Kai aus der Kiste und will nun das Rathaus aufmischen: Jurist und FDP-Politiker Constantin von Piechowski will nach der Wahl im Herbst Bürgermeisterin Christiane Küchenhof ablösen. Im Gespräch mit dem Schenefelder tageblatt äußerte er sich bisher zurückhaltend, was seine Konkurrentin angeht. „Ich trete nicht gegen Frau Küchenhof an, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger aus Schenefeld“, sagt er. Ihm gehe es um neue Visionen.

Uetersen In der Uetersener Verwaltung wurden vor wenigen Tagen neue Auszubildende begrüßt: Der 16 Jahre alte Leon Sievers, der eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beginnt, und der 27-jährige Hasibullah Sharifi. Er stammt aus Afghanistan und hat dort als Dolmetscher für Englisch und Persisch gearbeitet. 2015 flüchtete er von dort. In Uetersen hat er eine neue Heimat gefunden und nun durch ein Programm der Agentur für Arbeit die Chance für eine Einstiegsqualifikation zu einer Ausbildung in der Verwaltung erhalten.

Hamburg Ein 77-jähriger Mann, der am Dienstag tot in seiner Wohnung in Hamburg-Rotherbaum aufgefunden wurde, ist getötet worden. Nach der Obduktion des Leichnams stehe fest, dass der Mann aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben ist, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten hatten die Tür geöffnet, weil eine Bekannte sich Sorgen gemacht habe. Sie hatte den 77-Jährigen nicht erreichen können. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Schleswig-Holstein Das Land Schleswig-Holstein stockt sein Zehn-Millionen-Euro-Förderprogramm zum Einbruchschutz um eine Million auf. „Wir setzen damit einen für uns sehr wichtigen Punkt des Koalitionsvertrags und des 100-Tage-Programms der Landesregierung um“, erklärte Innenstaatssekretärin Kristina Herbst. Im Kampf gegen Einbrecher sei nicht nur die Ermittlungsarbeit der Polizei von zentraler Bedeutung, sondern auch die Prävention. Das sehen auch die Schleswig-Holsteiner so. Seit Oktober 2016 haben 1923 Haushalte von Förderungen in Höhe von insgesamt 2,014 Millionen Euro bei Investitionen zum Einbruchschutz profitiert.

