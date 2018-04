Besucher erfahren von Bürgermeister Peter Lehnert und Ehrenbürgermeister Rainer Ute Harms die Historie der Gemeinde

von shz.de

23. April 2018, 16:00 Uhr

Neubürger, Alteingesessene und Gemeindevertreter erlebten eine informative Busrundfahrt durch Bilsen. Die Gemeinde bot das Ereignis zum zweiten Mal an. Bürgermeister Peter Lehnert begrüßte die etwa 50 Interessierten und übergab Ehrenbürgermeister Rainer Ute Harms die Moderation. Harms stellte den Besuchern humorvoll und spritzig Historie und Gegenwart der Gemeinde vor und entlockte ihnen viel Gelächter.

„Bilsen hat 1998 die 850-Jahr Feier begangen und ist viermal so alt wie die USA“, sagte er. Bis 1803 habe Bilsen zum Hamburger Staatsgebiet gehört, währende rundherum alles in dänischer Hand gewesen sei. 1830 sei die erste Landesstraße vom Dänenkönig gebaut worden, die heute als B4 durch das Dorf verläuft.

Die Gruppe steuerte die Pferdeklinik Fister an. „Ich kann mich noch erinnern, dass wir bis zu 60 Pferde im Dorf hatten und lange Zeit keine mehr, jetzt gibt es auf diesem Gelände wieder 50 Pferde“, so Harms. Gespannt lauschten etwa Claudia und Sven Jaehn, die seit drei Jahren in Bilsen leben, sowie Jessica und Maik Ehmke (seit vier Jahren) den Informationen. „Wir machen diese Tour mit, um Bilsen noch besser kennenzulernen“, sagte Sven Jaehn. „Man fährt an der Klinik vorbei, aber geht ja nicht einfach so auf das Gelände“, sagte Jessica Ehmke.

Nach dem Rundgang durch die Klinik stoppte der Bus auf dem Jungpflanzen-Betrieb Kordes. „Bilsen hat 50 Betriebe, dieser mit der Aufzucht von Jungpflanzen ist der größte der Welt“, informierte Harms. Die Besucher wurden von Christian Kordes durch die verschiedenen Hallen geführt und unternahmen auf Lorensitzen eine Rundfahrt über das Gelände. Jelle (zehn Jahre) genoss die Tour. „Ich will Bilsen und seine Geschichte lebendig erfahren“, sagte sie. Larissa Heitmann wohnt seit einer Woche in Bilsen und nutzte die Gelegenheit, die neue Gemeinde kennenzulernen.

Die Gruppe besuchte das Romantikhotel Waldfrieden und erfuhr von Inhaber Siegmund Baierle, dass das Anwesen 1902 von einem Hamburger Reeder gebaut wurde. Auf einem Seitenweg zeigte Harms auf eine Erhebung auf der Wiese, unter der Hügelgräber gefunden wurden. Der letzte Haltepunkt war der Bauernhof von Matthias Gülck, der Milchwirtschaft betreibt, 100 Kühe besitzt und 150 Hektar Fläche bewirtschaftet. Gülck setzte sich kritisch mit Düngemitteln, aber auch der Berichterstattung darüber auseinander. „Ich habe insektenfreundliches Rotklee gepflanzt, das Stickstoff in der Luft bindet, wodurch ich weniger düngen muss“, sagte er. „Gülck ist ein mutiger Bauer, bei ihm hängt die HSV-Fahne“, war einer von Harms‘ etlichen Bonmots. Bei der Verabschiedung nach zwei Stunden bemerkte eine Besucherin: „Ich hätte was verpasst, wäre ich nicht mitgefahren.“