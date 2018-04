Region Pinneberg in Kürze : +++ Businesspark Wedel: Keine Einigung +++ Pinneberg: Traudchen Perrefort geht in Ruhestand+++ Uetersener Modellbahntage

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

10. April 2018, 06:00 Uhr

Wedel Ein gemeinsamer Brief von Bürgermeister Niels Schmidt (parteilos) und den Wedeler Ratsfraktionen sollte den Streit um den Businesspark beenden. Doch die Klägerseite ließ diesen unbeantwortet. Zur Diskussion stünden laut Wedeler Verwaltung Punkte „außerhalb der Lärmthematik“. Nun soll ein neuer Bebauungsplan für das Gebiet an der Hamburger Landesgrenze aufgestellt werden.

Pinneberg Traudchen Perrefort, langjährige Leiterin des Amtes für Schule und Bildung in Pinneberg, will im September diesen Jahres in den Ruhestand gehen. Die gebürtige Münsterländerin arbeitete seit 1988 in der Kreisstadt. Zuletzt war sie zur Vorsitzenden des Pinneberger Kulturvereins gewählt worden.

Uetersen Die Eisenbahn- und Schiffsmodellbaufreunde Uetersen freuen sich auf die dritten Uetersener Modellbahntage und laden herzlich dazu am kommenden Wochenende, 14. und 15. April, an die Bahnstraße ein. Im Güterschuppen werden Modelleisenbahnanlagen und das Modell einer Schwebebahn aufgebaut. Auch Fahrten mit der Feldbahn und Draisine werden angeboten.

Elmshorn Professor Georg Plate, Gründungsrektor der Nordakademie in Elmshorn, hat sich ab April in den Ruhestand verabschiedet. Das teilte die private Hochschule am Montag mit. Plate gehörte mehr als 25 Jahre den Spitzengremien der Hochschule an. Der 68-Jährige war erst Gründungsrektor, seit 1996 Vorstandsvorsitzender der gemeinnützigen Aktiengesellschaft als Trägerin der Hochschule. Zukünftig führt er die neu gegründete Nordakademie-Stiftung.

Barmstedt Der langjährige Schiedsmann der Stadt Barmstedt, Werner Münster, hört zum Jahresende auf. Dies erklärte er gegenüber dieser Zeitung. „Ich habe einfach zu viele private Verpflichtungen. Ich scheide mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Münster hält an jedem dritten Donnerstag eines Monats, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, Sprechstunden im Barmstedter Rathaus ab. Die Anliegen, mit denen die Bürgerinnen und Bürger sich an ihn wenden, sind unterschiedlich. Es überwiegen aber Nachbarschaftsangelegenheiten – vom Wasserzufluss bis zur Lärmbelästigung.

Schenefeld Tennis wird immer beliebter, sagt die Schenefelder Trainerin Christiane Spanger – auch dank erfolgreicher Spielerinnen wie Sabine Lisicki und Angelique Kerber. Das zeigt sich auch beim Nachwuchs des Schenefelder Tennisclubs. „Wir arbeiten vielversprechend mit Kindergärten und Ganztagsschulen zusammen“, erläutert Spanger im Gespräch mit shz.de.

Quickborn In der Führungsriege der Quickborner DLRG haben die Mittvierziger das Ruder übernommen. Gleichzeitig gibt es im Vorstand nun einen Stellvertreter mehr als bisher. Das Trio hat sich vor allem eine Steigerung der Attraktivität und der Auslastung des Freibades auf die Fahnen geschrieben und hofft auf stabilere Mitgliederzahlen durch Angebote für die Zeit außerhalb der Saison.

Hamburg In der Tarifauseinandersetzung des öffentlichen Diensts von Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften für Donnerstag in Hamburg zu Warnstreiks aufgerufen. Einen Schwerpunkt sollen laut Verdi die städtischen Kindertagesstätten bilden. Auch die GEW rief am Montag ihre Mitglieder in den Kitas auf, ganztätig die Arbeit ruhen zu lassen. Die Geschäftsführung der Elbkinder kündigte an, im Bedarfsfall und nach Möglichkeit Notdienste einzurichten. Bei der Stadtreinigung soll der Arbeitskampf laut Verdi sogar zwei Tage bis Freitag dauern. Betroffen sind unter anderem auch Bücherhallen und die Hafenbehörde.

Schleswig-Holstein Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont hat erreicht, dass die Auflagen für seine Haftverschonung in seinem Sinn geändert werden. Sein Antrag, sich statt bei der Polizei in Neumünster jetzt einmal wöchentlich in Berlin melden zu dürfen, wurde vom Oberlandesgericht Schleswig-Holstein genehmigt, wie eine Gerichtssprecherin am Montag in Schleswig der Deutschen Presse-Agentur sagte. Puigdemont hatte am Samstag angekündigt, bis zum Ende des juristischen Verfahrens in Berlin wohnen zu wollen.