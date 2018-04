Bus durch den Waldenauer Weg?

von René Erdbrügger

05. April 2018, 11:12 Uhr

Vergangene Woche hat der Bürgerverein Waldenau mit den Wahlkreiskandidaten diskutiert. Eines der Themen: eine Buslinie, die direkt an der Kirche hält. Hierzu machte die Fraktion Die Bürgernahen einen Vorschlag: Hans-Günther Petersen könnte sich vorstellen, dass der Bus aus Pinneberg kommend über den Waldenauer Weg fährt. „Er ist vier Meter breit. Das habe ich ausgemessen“, sagte er. Dann in die Schenefelder Landstraße bis zur Kirche und von dort zum Reithof und weiter in Richtung Schenefeld.