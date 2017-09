Bunter Tag für Pinnebergs Kinder

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Florian Kleist

erstellt am 18.Sep.2017

Wenn Seifenblasen über der Drosteiwiese schweben, Urmel und Frau Wutz Flyer verteilen und Kinder beim Stabhochsprung über die Stange fliegen, dann ist Kinderfest in Pinneberg. Mehr als 40 Stände hatten die mehr als 140 ehrenamtlichen Helfer aus Vereinen und Verbänden aufgebaut, um den Besuchern beim 22. Kinderfest einen unvergesslichen Tag zu bescheren. In diesem Jahr lautete das Motto „Ich stamme aus meiner Kindheit wie aus einem Land“ basierend auf einem Zitat von Antoine de Saint-Exupéry, Autor des Kinderbuchs „Der kleine Prinz“.

„Heute gibt es für die Kinder fast alles umsonst“, sagte Bürgermeisterin Urte Steinberg in ihrer Begrüßung. „Kinder sind unsere Zukunft, sie sollen sich hier wohlfühlen und Pinneberg als liebenswerte Stadt kennenlernen“, betonte Kurt Desselmann, Vorsitzender des Vereins Pinneberger Kinder, der zusammen mit Steinberg und Katharina und Valentin aus dem Jugendbeirat der Stadt Pinneberg, die auch das Bühnenprogramm moderierte, eröffnete. „Der Kindertag ist eine Gemeinschaftsarbeit von allen Menschen in Pinneberg, die mit Kindern und für Kinder arbeiten“, erläuterte Steinberg. Den Anstoss für die Veranstaltung gab 1995 der Internationale Kindertag, für den Kinder aus ganz Schleswig-Holstein eingeladen wurden. „Seitdem machen wir das jedes Jahr wieder und es ist jedes Mal ein großer Spaß“, sagte Steinberg.

„Was machen Sie am liebsten auf dem Kindertag?“, wollte Valentin von der Bürgermeisterin wissen. Steinberg hatte ihre Favoriten schnell gefunden: „Es gibt so ein tolles, vielfältiges Angebot, dass man sich gar nicht entscheiden kann, wo man zuerst hingehen möchte. Wenn ich nicht so furchtbar erwachsen wäre, würde ich sehr gern beim Barfußparcours oder beim Entenangeln mitmachen.“ Sie war aber überzeugt: „Hier ist für jeden etwas dabei. Am liebsten gehe ich einfach nur so über das Fest und freue mich daran, wie schön es die Kinder heute haben.“

Viele Kinder zog es erst einmal zur Riesenrutsche, die das Technische Hilfswerk aufgebaut hatte. Nicht nur die Kinder stürzten sich dort in die Tiefe. Direkt gegenüber konnten sich die Kinder kostenlos mit Zuckerwatte eindecken. „Je mehr desto besser“, lautete das Motto der jungen Besucher. Einwände kamen nur von den Eltern. Die Energie konnte dann beim SC Pinneberg und dem VfL Pinneberg gut gebraucht werden, wo Stabhochsprung, Judo, Volleyball und Seilballancieren angeboten wurde, was ausgiebig genutzt wurde.