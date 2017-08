Bunte Gaukler-Show am Ellerbeker Weg

vergrößern 1 von 5 Foto: Heiderhoff (4) 1 von 5







Jonglieren entspannt und macht schlau. Jongleure, Zauberer und Gaukler haben frei nach diesem durch Studien bestätigten Motto ihr Können gezeigt. Auch wenn Regengüsse die Vorstellungen bei der Veranstaltung des Kreisjugendrings (KJR) vor der Sporthalle am Ellerbeker Weg in Rellingen störten, kamen 80 vorwiegend junge Zuschauer vorbei.

Mika Peters vom Kreisjugendring demonstrierte diverse Tricks, ließ eine Rolle auf seinem Seil tanzen. Auch Christian Richter vom Kreisjugendring und der afghanische Zauberer Elias Sahabi (17) verzauberten das Publikum mit fantasievollen Tricks. Sahabi zog die Kinder zudem mit Charme und Humor in seinen Bann.

Diakonie und Kreisjugendring hatten zu der Veranstaltung im Zuge der Aktion Ferienpass eingeladen. „Es ist toll, dass hier so viele Familien beim Fest mit integrativem Charakter vorbeigekommen sind“, sagte Ehrenamtslotsin Kerstin Riedel vom Diakonieverein Migration. Die Veranstaltung habe auch viele Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen, das Programm sei zudem speziell auf Familien ausgerichtet worden sei.

Riedel und das Team des Kreisjugendrings (KJR) freuten sich besonders, dass die Gemeinde die Veranstaltung unterstützte und den Sportplatz neben der am Ellerbeker Weg beheimateten Feuerwehr zur Verfügung stellte. Der KJR und die Diakonie feierten bereits zum dritten mal gemeinsam ihr integratives Fest. Erstmals ging das Fest in Rellingen über die Bühne. Die beiden ersten Shows veranstalteten KJR und Diakonie in Pinneberg. Zahlreiche Kinder nutzten die Chance, um sich nach der Show unter Anleitung auf dem Einrad zu vergnügen und selber einige Tricks einzustudieren. Die vorherige Aufführung musste allerdings nach einer dreiviertel Stunde infolge von starken Regengüsse verkürzt werden. „Das Wetter war leider wirklich fies“, bedauerte Riedel. Nach der unterbrochenen Show spielten die Kinder auf dem Gelände, während die Erwachsenen ins Gespräch kamen und das internationale Büfett genossen.

Das Team des Kreisjugendrings ist während der großen Sommerferien noch auf Tournee im Kreis Pinneberg. Die Tour gibt es mittlerweile seit mehr als 20 Jahren. Insgesamt 63 Vereine – wie das Jugendrotkreuz, Jugendtreff und Schwimm-Einrichtungen – gehören dem Kreisjugendring an. Weitere Informationen zu den vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen des KJR gibt es online.

www.kjr-pi.de