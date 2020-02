Voting des Tages : Bundesverfassungsrichter erlauben geschäftsmäßige Sterbehilfe – richtige Entscheidung?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

26. Februar 2020, 18:00 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat über die geschäftsmäßige Suizidhilfe entschieden. Das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe verstößt gegen das Grundgesetz. Es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, sagte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Das schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen.

Bundesverfassungsrichter erlauben geschäftsmäßige Sterbehilfe – richtige Entscheidung? Ja, jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Nein, so etwas sollte weiterhin verboten werden. zum Ergebnis

