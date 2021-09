Voting des Tages : Bundestagswahl 2021: Steht für Sie schon fest, wen Sie wählen?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

Am 26. September können 60,4 Millionen Menschen als Wahlberechtigte bei der Bundestagswahl 2021 ihre Stimme abgeben und damit entscheiden, welche Parteien und Abgeordneten in den Bundestag einziehen. Elf Parteien schicken ihre Direktkandidaten in den Bundestagswahlkampf im Kreis Pinneberg. Das Direktmandat, also den begehrten Platz im Bundestag, wird a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.