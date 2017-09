„Die SPD hat zu viel Angst und will nicht wirklich regieren“ : Bundestagskandidatin Cornelia Möhring im Gespräch

vergrößern 1 von 1 Foto: Finn Warncke 1 von 1

von Bernd Amsberg

erstellt am 07.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Elmshorn | Seit 2009 ist Cornelia Möhring für die Linkspartei im Bundestag. Sie tritt erneut zur Wahl an und wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, erneut ein Mandat Im Bundesparlament bekommen. Mit Redakteur Bernd Amsberg traf sich die Politkerin an ihrem Lieblingsplatz im Kreis Pinneberg (nach der Düne von Helgoland), dem Elmshorner Industriemuseum, zum Interview. Sie sprach unter anderem über Gerechtigkeit, Koalitionen, Hartz IV, Rente und die Ausschreitungen beim G-20-Gipfel.

Frage: Sie sind die einzige Bundestagskandidatin des Kreises Pinneberg, die nicht im Kreis Pinneberg, sondern im Kreis Plön wohnt. Ist das ein Nachteil?

Cornelia Möhring: Für mich persönlich ist es ein Nachteil, weil ich längere Wege habe. Anfangs hatte ich auch die Sorge, dass ich nicht nah genug dran bin an den Menschen im Kreis. Diese Sorge habe ich nicht mehr, weil ich mittlerweile guten Kontakt zu den Leuten sowie den Verbänden und Gewerkschaften habe. Außerdem habe ich hier mein Büro und meine Parteistruktur, sodass ich mitbekomme, wenn in der Region etwas anliegt, was bundespolitisch verfolgt werden muss.

Die SPD macht mit Gerechtigkeit Wahlkampf. Die Linke auch. Wer ist denn nun gerechter?

Aus unserer Sicht sind wir das soziale Original. Nach wie vor haben aber SPD und Linke in diesem Bereich programmatisch sehr viele Gemeinsamkeiten. Aber – das Kriterium der Wahrheit ist die Praxis.

Aber die Linke ist aus ihrer Sicht noch gerechter?

Wir sind natürlich viel kritischer, wenn es beispielsweise um die Einschätzung der Agenda 2010 geht. Das war die große soziale Ungerechtigkeit, die die SPD auf den Weg gebracht hat. Und die auch dazu geführt hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht und so viele Menschen abgehängt werden. So lange die SPD sich nicht nachhaltig von der Agenda 2010 verabschiedet, darf sie auch nicht sagen, dass sie sozial gerechte Politik macht.

Sie fordern unter anderem ja auch das ersatzlose Streichen der Hartz-IV-Sanktionen.

Wir wollen, dass Hartz IV umgebaut wird in eine solidarische Mindestsicherung. Die Sanktionen sind ein echter Knackpunkt für uns, die sind unwürdig. Und, es wird damit ein Menschenbild transportiert, das sich gegen uns alle richtet.

Sie sind auch gegen Sanktionen für Menschen, die sich hartnäckig weigern, eine Arbeit anzunehmen?

Das sind doch nur sehr wenige. Arbeit ist identitätsstiftend. Und die paar, die sich trotzdem verweigern, kann man ja nicht zur Strafe hungern oder obdachlos werden lassen. Unsere Gesellschaft ist so weit entwickelt, dass wir sie verkraften.

Sie wollen auch den Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Befürchten Sie nicht, dass es dann kaum noch Jobs für Geringqualifizierte gibt?

Der Mindestlohn hat ja bereits bewirkt, dass Menschen, die in prekären Beschäftigungssituationen waren, ein bisschen mehr verdienen. Ich glaube auch, dass, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, bestimmte Jobs nicht mehr gemacht werden würden, wenn der Lohn dafür nicht entsprechend erhöht würde. Beispielsweise die Toilettenreinigung. Das ist doch vernünftig, dass für unangenehme und schwere Tätigkeiten, die für die Gemeinschaft wichtig sind, auch mehr Lohn gezahlt wird,

In Sachen Rente will die Linke zurück zum alten Sicherungsniveau von 53 Prozent und 1050 Euro Mindestrente garantieren. Klingt gut, aber wie soll das bezahlt werden?

Die Mindestrente würde nicht über die Rentenversicherung finanziert werden, sondern über die Steuereinnahmen. Das ein Rentenniveau von 53 Prozent möglich ist, haben wir durchrechnen lassen. Der Durchschnittsrentner, der jetzt ein Gehalt von etwa

2300 Euro hat, müsste einen zusätzlichen Beitrag von sieben Euro pro Monat zahlen, um das alte Niveau von 53 Prozent wieder zu erreichen. Dafür müssten lediglich die Dämpfungsfaktoren in der Rentenformel wieder gestrichen werden.

Gibt es weitere Pläne?

Ja. Wir wollen schrittweise die Beitragsbemessungsgrenze anheben. Und wir wollen, dass alle einzahlen, also auch Beamte, Politiker und Selbstständige. Es käme mehr Geld in die Rentenkasse. Außerdem wollen wir Zusatzversicherungen wie die Riester-Rente abschaffen und in die gesetzliche Rentenversicherung überführen. Die Riester-Rente bringt nichts. Viele, die sie später nötig hätten, verdienen jetzt so wenig, dass sie die Beiträge nicht bezahlen können. Oder sie wird auf die Grundsicherung angerechnet und das ansparen war für die Katz.

Sie fordern außerdem, Arbeit nur noch tariflich zu bezahlen. Wie wollen Sie das umsetzen?

Da müssen wir sicher ein dickes Brett bohren. Nach der jetzigen Gesetzeslage können wir Arbeitgeber nicht dazu zwingen, Tarifverträge abzuschließen. Deshalb brauchen wir eine Gesetzesänderung, um tarifliche Bindungen für alle Arbeitsverhältnisse anzuwenden. Die Möglichkeiten, Tarifverträge allgemeinverbindlich zu machen, müssten erweitert werden.

Die SPD hat diese Forderung auch im Programm. In diesen Bereichen und auch bei weiteren gewerkschaftlichen Forderungen haben wir wirklich große Übereinstimmungen mit der SPD. Es lohnt sich allerdings immer, das konkrete Handeln zu vergleichen, und nicht nur die Wahlprogramme.

Martin Schulz behauptet immer noch, dass er nach der Wahl im September Bundeskanzler sein wird. Stand jetzt wäre das ohne Beteiligung der Linken völlig ausgeschlossen. Wäre die Linke mit von der Partie?

Ich war beteiligt an den Treffen von SPD, Linken und Grünen. Als der Schulz-Hype losging, habe ich gedacht, dass es einen Stimmungswechsel geben könnte.

Kurzfristig gab es den auch.

Ja, den gab es. Der ist aber zusammengebrochen, als Schulz der FDP die ersten Angebote gemacht hat. Außerdem hat er nicht eindeutig gesagt, dass er einen Politikwechsel will. Ich glaube, die SPD könnte die Stimmung immer noch drehen, wenn sie wirklich einen Politikwechsel wollte.

Wäre die Linke dann dabei?

Wenn wir entsprechend stark sind und bestimmte Dinge durchsetzen können, würden wir uns dem nicht grundsätzlich verweigern. Aber es kann auf keinen Fall nur darum gehen, Merkel durch Schulz zu ersetzen. Mein Eindruck ist aber, dass die SPD zu viel Angst hat und nicht wirklich regieren will. Sie müsste sich mit den Mächtigen anlegen. Wenn es politische Veränderungen geben soll, in so einer Konstellation, braucht es auf jeden Fall eine starke Linke, um konsequent zu treiben.

Anderes Thema: Die Verkehrspolitik im Kreis Pinneberg wird ja stark vom Bund beeinflusst. Wie bewerten sie die Verkehrspolitik, ist sie auf einem guten Weg?

Wie im gesamten Land, fehlt auch im Kreis Pinneberg viel. Es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nahezu unmöglich, den Kreis Pinneberg zu durchqueren. Wenn man zum Beispiel von Elmshorn zur Hetlinger Schanze möchte, ist das ohne Auto eine echte Aufgabe.

Was muss sich ändern?

Der öffentliche Nahverkehr muss dringend ausgebaut werden. Es muss viel mehr Angebote geben, auch in den Dörfern. Die Menschen aus den Dörfern und kleineren Städtchen müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen kommen können oder zum Wahrnehmen kultureller Angebote. Wichtig finde ich auch, dass Fahrräder mitgenommen werden können. Das funktioniert in anderen Regionen auch. Man muss doch nur die Busse mit Anhängern ausstatten. Dann kann man, wenn man noch mobil ist, das letzte Stück zum Ziel mit dem Rad fahren.

Wie beurteilen sie die Bahn-Angebote?

Die Bahnverbindungen sind ebenfalls nicht so toll, viele Ausfälle, Verspätungen und überfüllte Abteile. Da ist noch einiges zu tun, besonders für Pendler.

Wie bewerten Sie den Straßenbau. Die A7 wird ausgebaut, die A23 soll folgen?

Bei der A23 bin ich eher auf der Seite der Anwohner und Naturschützer. Ich sehe den Nutzen für die Bevölkerung im Kreis Pinneberg nicht so sehr. Das ist ja eher eine Erleichterung für die, die ihre Lkw von A nach B bringen wollen.

Thema Flüchtlinge. Die Linke spricht sich für einen Abschiebestopp und ein Bleiberecht für alle aus. Wir können doch nicht die ganze Welt retten und alle aufnehmen?

Die ganze Welt können wir nicht retten. Wir können aber viel mehr retten als bisher.

Soll Deutschland denn einspringen, weil sich andere EU-Länder wie Polen nahezu komplett verweigern?

Die Abschottungspolitik einiger EU-Länder halte ich auch für eine komplette Katastrophe. Es kann nicht sein, dass nur wenige Länder wie Deutschland oder Schweden, Flüchtlinge aufnehmen. Da hätte ich insgesamt mehr erwartet von der EU, als Flüchtlinge davon abzuhalten, sichere Wege zu finden. Und es ist ja nicht so, dass Kapazitäten erreicht worden sind, die das Land nicht gewährleisten kann. Als die erste große Welle von Flüchtlingen kam, war ich sehr stolz darauf, wie die Menschen hier die Flüchtlinge aufgenommen haben. Es wurde praktische Solidarität gelebt, Menschlichkeit bewiesen.

Aber mit jedem islamistischen Anschlag kippt die Stimmung ein Stück mehr.

Das ist leider so und ein echtes Dilemma in der öffentlichen Auseinandersetzung, denn in den seltensten Fällen sind die Täter Geflüchtete. Wir haben die Chancen, die sich aus der Aufnahme geflüchtete Menschen ergeben, nicht wirklich nachhaltig genutzt haben.

Was meinen Sie?

Wir haben Fachkräftemangel. Da könnten uns die Geflüchtete helfen. Und die Stimmung der gelebten Solidarität und Toleranz haben wir nicht ausreichend genutzt. Damit könnten der Zusammenhalt der Gesellschaft positiv beeinflusst und Probleme gelöst werden für die gesamte Bevölkerung, wie der Mangel an bezahlbaren Wohnraum.

Viele Flüchtlingen können weder lesen noch schrieben.

Das lernen die schnell. Ich bin häufig in Kontakt mit Geflüchteten, vor allem aus Syrien und Afghanistan und immer wieder erstaunt, wie schnell sie unsere Sprache lernen und sich wirklich integrieren wollen. Sie wollen nicht ihre Kultur aufgeben, aber mit uns leben und arbeiten. Es wäre gut für uns alle, wenn die Willkommenskultur wieder ausgebaut würde.

Aber wollen Sie denn nicht einmal Kriminelle und Gefährder abschieben?

Nehmen wir mal den Fall von vor ein paar Tagen. Da wurden zwei Marokkaner, die hier geboren sind, abgeschoben, weil sie so genannte Gefährder sind. Das ist doch Wahnsinn. Die werden nach Marokko abgeschoben, wo sie jede Gelegenheit haben, erst Recht zu einer Gefahr zu werden. Und wenn jemand hier eine Straftat begeht, einen Diebstahl oder sonst irgendwas, dann haben wir unsere Strafgesetzgebung. Deshalb ist es überhaupt keine Lösung, die Menschen in ein Land abzuschieben, in dem sie gar nicht mehr unter Kontrolle sind.

Was ist mit Menschen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen?

Wir können doch Menschen, die aus so genannten sicheren Herkunftsländern kommen, nicht zurückschicken in Länder, in denen sie vielleicht gefoltert werden oder lange Gefängnisstrafen oder sogar die Todesstrafe bekommen. Afghanistan oder die Maghreb Staaten sind keine sicheren Herkunftsländer. Meiner Ansicht nach sind wir auch nicht in einer Situation, in der Millionen Flüchtlinge zu uns kommen. Wir sind sehr wohl in der Lage, viele Geflüchtete aufzunehmen und eine gute Integrationspolitik zu machen.

Eine wichtige Rolle in der Flüchtlingspolitik spielt die Türkei, die seit einigen Jahren einen zunehmend autoritären Kurs nimmt. Wie bewerten Sie die Türkei-Politik der Bundesregierung?

Ich finde es erschreckend, was in der Türkei passiert. Die Bundesregierung hat ja in jüngster Zeit ein wenig deutlicher reagiert. Ich halte es zwar auch für richtig, die Tür nicht ganz zuzuschlagen. Man muss auch die demokratischen Kräfte in der Türkei stärken. Es kann aber nicht angehen, dass die Türkei nach wie vor hohe Summen an EU-Mitteln bekommt. Und dass für den Ausbau von Demokratie-Projekten. Das ist absurd. Die Mittel müssen zurückgehalten werden, denn das tut auch Erdogan weh. In diesem Punkt erwarte ich schon von der EU und der Bundesrepublik eine klarere Kante, solange die Türkei nicht nachweislich zurück auf einen demokratischen Kurs kommt.

Kommen wir zum Thema innere Sicherheit. Wenn man sich das Programm der Linken durchliest mit Forderungen wie Abschaffung des Verfassungsschutzes, Kennzeichnungspflicht für Polizisten und Maßnahmen gegen die angebliche staatliche Überwachung der Bürger, bekommt man das Gefühl, sie misstrauen dem Staat mehr als den Feinden des Staats.

Der Verfassungsschutz hat sich in den vergangenen Jahren sehr unrühmlich gezeigt und mit seinen V-Leuten als sehr dubios, unter anderem bei den Vorgängen um den NSU. Auch deshalb wollen wir ihn abschaffen. Wir sehen aber tatsächlich eine große Gefahr für die innere Sicherheit in der Personalpolitik der Innenministerien.

Wie meinen Sie das?

Die Situation der Polizei ist eine Katastrophe. Die Polizisten schieben Überstunden vor sich her, Monate über Monate. Das sind Arbeitsbedingungen die sind nicht mehr feierlich. In der Fläche haben wir keine Polizisten mehr, die den Menschen Sicherheit geben und die auch dafür zuständig sind. Deshalb fordern wir schon, dass mehr Polizisten eingestellt werden und dass die Arbeitsbedingungen für Polizistinnen und Polizisten verbessert werden. Wir wollen auch, dass regional wieder Polizeistationen etabliert werden und nicht zusammengelegt und dichtgemacht werden. Das muss man aber von der Rolle der Geheimdienste trennen. Die sind eindeutig ein Fremdkörper in der Demokratie. Man muss sich nicht selber bespitzeln.

Auf der einen Seite kritisieren Sie die Arbeitsbedingungen der Polizei, auf der anderen Seite sind Sie gegen das Gesetz, dass Angriffe auf Polizisten und Vollstreckungsbeamte härter bestraft werden sollen. Das ist doch ein Widerspruch. Und die Angriffe haben zugenommen.

Wir finden, dass die Gesetze ausreichen, um die, die Polizisten angreifen, auch tatsächlich zu bestrafen.

Die Forderung nach Kennzeichnungspflicht spricht eher für Misstrauen der Linkspartei gegen die Polizei.

Bei den G-20-Protesten habe ich selbst gemerkt, dass es ganz hilfreich wäre, wenn die Polizisten gekennzeichnet sind und ich mich hinterher beschweren kann.

Weshalb?

Weil ich von einigen in meiner Arbeit als parlamentarische Beobachterin gehindert und mein Recht auf Demonstrationsfreiheit außer Kraft gesetzt wurde. Es ist ein schmaler Grat. Wir haben, wenn wir mit der Polizei zu tun haben, immer mit der Staatsgewalt zu tun. Sie sind ein Teil davon. Aber die Staatsgewalt darf nicht so weit gehen, dass sie demokratische Rechte einschränkt. Und dann muss man auch dagegen vorgehen können.

Wo sie den G-20-Gipfel erwähnten. Da haben wir Gewaltexzesse von Linksextremisten erlebt, die das Leben der Polizisten bedroht haben. Wie bewerten sie denn diese Ereignisse.

Es ist für mich nicht besonders links, in dieser Form zu randalieren.

Viele der Chaoten nannten sich selbst Antifaschisten.

Es kann ja sein, dass das Antifaschisten waren. Es waren auch so genannte Randale-Kids dabei. Die hatten einfach nur Lust auf Randale. Und aus anderen Ländern waren auch welche angereist. Das ist überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und auch die Ereignisse in der Schanze und am Vortag in Ottensen und Blankenese, waren völliger Schwachsinn. Dass die allerdings ungestört Scheiben einschmeißen und Mollis werfen können, da habe ich schon Kritik an der Polizei, die hier nicht eingeschritten ist. Nicht an den einzelnen Polizisten. Die haben ihren Job gemacht, auch wenn ich nicht alle so klasse fand. Meine Kritik geht an die Polizeiführung.

Inwiefern?

Weil die in vielen Punkten auf Eskalation gesetzt hat, auch wenn das gar nicht nötig war. Ich glaube da ist einiges schief gelaufen. Und durch die Krawalle ist leider das Inhaltliche der Proteste zum Teil hinten runtergefallen. Ich glaube, dass das politisch gewollt war.

Von wem?

Zum Beispiel von der Polizeiführung. Und von der Veranstaltern des G20. Es sollten entsprechende Bilder provoziert werden.



Wenn jemand europaweit zur Demo einlädt unter dem Motto „Welcome to Hell“, zeigt er doch deutlich, dass ihm an friedlichem Protest nicht gelegen ist. Das hat doch mit der Polizeiführung nichts zu tun.

Der Titel bedeutet in der Szene gar nicht, dass sie die Hölle bereiten wollen, sondern dass sie selber die Situation in bestimmten Regionen dieser Welt als Hölle einschätzen. Das ist ja nicht der Protestaufruf, von dem Gewalt ausgeht.

In Aufrufen hatte es geheißen Hamburg solle brennen und der schwarze Block hatte bei der Demo Steine und Flaschen dabei. Friedlicher Protest sieht anders aus. Und die Ereignisse nach der aufgelösten Demo, sprechen ja für sich.

Wenn die Polizei nicht gleichzeitig von hinten und vorn in die Demo gegangen und die Leute zusammengetrieben hätte, wäre es meiner Ansicht nach friedlich geblieben. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde noch gar nichts geworfen.

Danach aber umso mehr.

Ja, das stimmt, zum Teil auch von der Brücke. Doch ich bin nach wie vor überzeugt, dass es nicht so weit gekommen wäre, wenn die Polizei deeskaliert hätte. Das ist meine persönliche Wahrnehmung.

Cornelia Möhring wurde am 9. Januar 1960 in Hamburg geboren. 2007 trat sie der Linkspartei bei. In den 70er und 80er Jahren war sie Mitglied der SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend) gewesen. Möhring war von 2007 bis 2008 Kreissprecherin der Linken im Kreis Plön und von September 2008 bis September 2010 gemeinsam mit Björn Radke Landessprecherin der Linken in Schleswig-Holstein. 2009 zog sie erstmals über die schleswig-holsteinische Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein. 2013 kam sie erneut über die Landesliste in den Bundestag. Sie ist stellvertretende Vorsitzende ihrer Fraktion und frauenpolitische Sprecherin.