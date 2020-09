Voting des Tages : Bundesliga wieder mit Fans in den Stadien – wie stehen Sie dazu?

An dieser Stelle finden Sie jeden Tag eine Umfrage zu einem aktuellen Thema.

18. September 2020, 18:00 Uhr

Jetzt ging es doch schneller als gedacht: Nach der ersehnten Freigabe durch die Politik haben die Clubs schnell reagiert und lassen schon zum ersten Spieltag wieder Zuschauer in die Stadien. Nur beim Eröffnungsspiel am Freitagabend (18. September, 20.45 Uhr/ZDF und DAZN) zwischen Titelverteidiger Bayern München und Schalke 04 werden keine Zuschauer im Stadion sein. Die Stadt München entschied mit Verweis auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in der bayerischen Landeshauptstadt keine Fans zuzulassen. Zuvor hatte man mit 7500 Zuschauer geplant.

In einer sechswöchigen Testphase ist zunächst eine Auslastung von maximal 20 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität erlaubt.

