Voting des Tages : Bundesländer bieten Nachbarstaaten Hilfe bei Versorgung von Corona-Patienten an – richtig so?

23. März 2020, 18:00 Uhr

Sachsen will sechs Corona-Patienten aus Italien in seinen Krankenhäusern aufnehmen. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag in Dresden an. Man komme damit einer Bitte der italienischen Regierung nach.

Die Krankenhäuser im Freistaat hätten signalisiert, dafür die Kapazitäten zu haben. Zudem könne man durch die Behandlung der italienischen Patienten lernen, mit dem Virus umzugehen. "Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass wir auch anderen helfen können", sagte Kretschmer.

Zuvor hatten bereits Krankenhäuser in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland angeboten ,Patienten aus der vom Virus besonders stark betroffenen französischen Region Grand-Est aufzunehmen.

